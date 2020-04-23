Як навчити дітей керувати своїм часом на карантині: легкі способи, які сподобаються кожному

Ніколи не пізно навчити дітей керувати своїм часом, і чим раніше ви почнете це робити, тим кращим буде результат. Навіть дошкільнята можуть легко справлятися з простими завданнями, виконуючи їх у певні проміжки часу.

В умовах карантину батькам складно влаштувати вдома свій робочий день і навчальний графік дитини. Тому методистка Новопечерської школи та експертка видання "Освіторія" Інна Большакова поділилася дієвими лайфхаками тайм-менеджменту для дітей.

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Секрети настільки легкі та цікаві, що сподобаються навіть дошкільнятам.

Принцип швейцарського сиру

"Уявіть велику головку швейцарського сиру, а ви — миша, яка дуже хоче ним поласувати. Але миша не може проковтнути весь шмат за раз. Вона прогризатиме маленькі дірочки з різних боків головки, аж поки не з’їсть усю", – навела аналогію експертка.

Так, сир – це велике завдання: важливе і складне настільки, що ви не знаєте, як до нього підступитися, не розумієте послідовності виконання дій. Тому почніть його вирішувати, прогризаючи дірку з будь-якого боку. Не важливо, звідки ви почнете гризти, тут треба просто із чогось почати.



Починайте з нового завдання / Фото "Моє здоров'я"

Тобто оцініть обсяг завдання і почніть з будь-якої простої дії. Виконайте її – це буде ваша перша "дірочка в сирі", тож можна себе похвалити. Повертайтеся до сиру, щойно матимете час, і прогризайте наступні дірки.

Важливо дотримуватися таких правил:

не повертайтеся до дірочки, яку вже прогризли, щоразу робіть нову;

гризіть сир навіть тоді, коли маєте дуже мало часу: навіть за 5 хвилин можна зробити маленьку, але потрібну роботу: виписати слова з тексту, прочитати кілька абзаців, вивчити одне правило тощо.

З’їсти жабу

Канадсько-американський експерт Браян Трейсі запропонував цікаво аналогію з жабою Оскільки вона не надто приємна тваринка, то це як найбільш неприємна справа, яка нам зовсім не подобається. Тому з нього і треба починати. Чим швидше ви зробите щось важке, тим швидше відпочиватимете від цієї справи.

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Адже якщо починаємо "цю жабу їсти" – то так тренуємо свої слабкі навички, і сама справа стає простішою. В якийсь момент дитина може усвідомити, що той, колись неприємний, предмет став значно зрозумілішим, простішим і вже не є жабою.

Додайте помідорів

Італієць Франческо Чірілло колись мав проблеми з навчальною успішністю. Після кількох експериментів над собою він запропонував свій секрет тайм-менеджменту — метод помідора.

Суть методу така: розбити завдання на день на шматки, кожен з яких можна виконати за 25 хвилин, встановити таймер на цей час і працювати максимально зосереджено протягом. А після кожних 25 хвилин роботи зробити перерву 4 хвилини, і потім знову працювати 25 хвилин. Після 4 таких робочих сесій зробити довшу перерву — 20 хвилин.



Розділяйте завдання і давайте діям відпочинок / Фото 4mama

Таймер потрібен обов’язково, адже він контролює час і сповіщає момент перерви. Наприкінці дня вас приємно здивує те, скільки завдань ви виконали.

Метод помідора можна пропонувати дітям з початкової школи. Експерти радять учням зосереджено працювати протягом 20 хвилин. Але бувають і індивідуальні особливості.

Завдання батьків – спостерігати за дитиною і допомогти їй зрозуміти, як і коли вона найкраще навчається. Коли учень чи студент зрозуміли свої особливості навчання, то можуть налаштувати під себе кожен з інструментів тайм-менеджменту.

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"Залежно від того, скільки нашому мозку потрібно часу для побудови стійких нейронних зв’язків, засвоєння нової звички може зайняти навіть більше, ніж 21 день. Не намагайтеся, щоб дитина опанувала одразу всі інструменти тайм-менеджменту: починайте з одного, а коли він перейде у стійку звичку, можна додати другий, потім третій", – каже методистка.

І не забувайте винагороджувати дитину за старання та кількість виконаних завдань. Це точно їй сподобається і мотивуватиме робити ще.