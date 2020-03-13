Як не зіпсувати стосунки з партнером, якщо ви працюєте вдома на час карантину

На тлі спалаху коронавірусу Covid-2019, кілька великих компаній, зокрема Apple , Google, Twitter і LinkedIn та інші просять своїх співробітників працювати віддалено. За словами психологів, робота з дому може допомогти або зашкодити вашим стосункам, і залежить це від розмов один між одним.

Нині віддалена робота для багатьох працівників у всьому світі є запобіжним заходом. Більше про коронавірус в Україні – читайте тут.

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Проте, "робочий карантин" може вплинути на ваші стосунки, пише Business Insider. Основна перевага віддаленої роботи – це більше часу, щоб бути разом. Але це також може призвести до проблем, зокрема неправильного спілкування з приводу того, хто займатимуться домашніми справами.

Робота віддалено дає більше часу побути разом з партнером: ви можете працювати в одній кімнаті, разом пообідати чи раніше закінчити і приготувати вечерю.



Пара може працювати з дому / Фото Dreamstime

Але робота з дому – це не завжди рай, стверджують експерти. Адже часто межі між роботою та особистими обов'язками можуть бути розмитими.

За словами психологині Рамані Дурвасули, у пар часто виникає питання, чи має партнер, який працює з дому, брати на себе всі домашні обов'язки. Наприклад, під час перерви вигулювати собак, приготувати їжу тощо, в той час, як його кохана людина працює в офісі та не займається цими справами. Це може спричинити стрес у відносинах та призвести до конфлікту.

Ще одне поширена проблема стосується того, що відбувається після закінчення робочого дня.

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Віддалений працівник, який багато часу провів вдома наодинці, може відчувати себе самотнім і потребувати спілкування більше, ніж їхній партнер, який працює в офісі. Так, той, хто працював віддалено, може захотіти вийти з дому на прогулянку після робочого дня, тоді як офісний працівник може відчувати втому від тривалої роботи або від зустрічей цілий день. Це може призвести до недовіри у стосунках та зниження романтики.

Що робити парі, аби не зіпсувати стосунки

Складіть графік

Експерти запевняють, що важливо приділяти конкретний час для роботи та конкретний час, який ви присвячуєте партнеру/сім'ї.

"Встановлення графіку робочого часу є ключовим для створення балансу між роботою та особистим життям, де варто визначити пріоритет свого партнера", – кажуть психологи.

Поговоріть про розподіл домашніх обов'язків

"Вирішіть, хто що робить, поза робочими обов'язками. Зокрема, можете створити спільний онлайн-календар для всієї сім'ї", – сказав Скотт Доусон

Такий домовленість може допомогти уникнути ситуації, коли одна людина займається усіма справами, а інша – лише своєю роботою.



Розділяйте домашні обов'язки, коли працюєте з дому / Фото Mailexpert

Призначте конкретне робоче місце

Наявність певної території у вашому будинку чи квартирі для роботи може допомогти вам не допустити, щоб ваша робота перейшла на ваше життя фізично та психологічно. Корисно також час від часу виходити з дому.

Цікаво, що за словами психологів, часта зміна місця роботи може допомогти створити психологічну межу між умовами роботи та особистим життям. Наприклад, працюйте в кав’ярні раз на тиждень.