Як облаштувати робоче місце вдома: ідеї для домашнього офісу

З початком карантину більшість офісних працівників перейшли на віддалену роботу. Працювати вдома з одного боку добре, адже можна зекономити купу часу на зборах та добиранні до офісу, однак така віддалена робота вимагає великої концентрації та самоорганізації.

Одним із важливих факторів під час організації роботи вдома є обладнання робочого місця та вибір правильного обладнання.

Облаштування робочого місця

Розпочнемо із організації робочого місця. Для того, що бути максимально продуктивними та не втрачати концентрацію необхідно прибрати все зайве зі столу. Краще, щоб для роботи у вас був окремий стіл, а не місце на кухні.

На столі варто залишити лише все необхідне: планер, ноутбук та канцелярське приладдя. Також ви можете залишити на столі свій улюблений вазон, він точно не завадить вам у роботі.

Також можна прикрасити робоче місце у дусі офісу: повісити календар на стіну, можна навіть роздрукувати фото колег, щоб ви за час карантину не забули як хто виглядає. До речі із цим можуть допомогти принтери Canon PIXIMA G. Вони просто незамінні помічники в "домашньому офісі". З їх допомогою ви можете надрукувати фото, роздрукувати календар чи якийсь цікавий постер, який надихатиме вас на нові звершення.

Одні із переваг цих принтерів – компактні розміри, величезний набір функцій та вибір моделей, а також якість друку. Останнє до речі забезпечується передовими технологіями, які реалізовані в Canon PIXIMA G. Принтери легко справляються із великими обсягами друку та видають якісні роздруківки до останньої краплі фарби у резервуарі.

Технічне обладнання

Без цього у офісі нікуди. Можливо, вам потрібно роздруковувати документацію чи якісь ваші ідеї перенести із електронної версії на папір. Тут же вам на допомогу поспішать Canon PIXIMA G. Ці "помічники" і справді незамінні. Вони і надрукують чорно-білий текст і справляться із роздруком кольорових картинок, ілюстрацій чи навіть проєктів. До того ж вони маю значний запас фарби: до 16 000 чорно-білих сторінок та до 7 000 кольорових.

Ще одна перевага пристроїв Canon PIXIMA G ­– легкість в обслуговуванні. У нас є цілий матеріал, в якому ми розрахували скільки коштує обслуговування таких принтерів.

Заняття для себе

Після робочого дня піти нікуди, а чимось зайнятися хочеться? Ви можете розпочати справу, яку давно планувати, або ж розпочати якесь нове хобі. Приміром, можна робити аплікації, об’ємні 3D-фігурки різних тварин або присвятити вечір настільним іграм. До слова на сайті Creative Park є тисяча й одна ідея чим зайняти себе та своїх дітей на карантині.