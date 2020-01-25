Як пережити те, що у колишнього з’явилася нова дівчина

Не залежно від того, скільки часу пройшло з моменту розлучення, дівчині може завдати болю інформація про те, що її колишній знайшов іншу.

Тому видання HuffPost зібрало кілька практичних поради, які допоможуть це пережити.

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Дозвольте собі відчувати те, що ви відчуваєте

Цілком природно, що у вас можуть виникнути ревнощі та гіркота, коли ви побачите свого колишнього з кимось новим. Визнайте ці почуття, і пам'ятайте, що вони пройдуть, якщо ви дасте їм час.

Спеціалістка із сім'ї та шлюбу Лінсі Сілі наголошує, що вам доведеться пережити новий вид смутку. Тож, спробуйте зробити кілька глибоких вдихів, поплакати, якщо це потрібно, та розповісти про це людині, якій довіряєте.

Утримайтеся від впливу емоцій

За словами експертки, навіть якщо пара розійшлася вже доволі давно, хвилі болю можуть здаватися свіжими.

"Іноді ці почуття змушують нас хотіти поговорити з нашими колишніми, критикувати їх і їхню нову супутницю, шукати помсти або намагатися якось конкурувати з ними", – додає психологиня Джина Делукка.

Так, можливо, деякі з цих дій можуть тимчасово полегшити ваш біль, проте вони не допоможуть вам в довгостроковій перспективі рухатися вперед.

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Досить шукати своїх колишніх і їхніх подруг в соцмережі

Ми знаємо, що майже кожна дівчина "лазить" по сторінці колишнього та її нової дівчини в соціальній мережі. Але така постійна перевірка їхніх фотографій тільки зведе до зруйнованих намагань рухатися вперед.

Придумайте свій ритуал, як "відпустити" колишнього

Можете кидати камені в річку, викинути непотрібні речі або уявити, як ви перерізаєте енергетичну мотузку між вами і колишнім. Так, це звучить кумедно, але психологи кажуть, що це дійсно працює.

Знайдіть те, що вас надихає

Зараз саме час, щоб зосередитися на тому, що вам подобається. Можливо, вам варто повернутися до старого захоплення або спробувати те, на що ви раніше не наважувалися. Наприклад, новий стиль одягу чи подорож.

Сходіть до спеціаліста

Якщо ви бачете, що ситуація заходить в глухий кут і ви не можете це контролювати, краще проконсультуйтеся з психологом.