Як позбутися емоційної залежності від партнера та зберегти стосунки

Емоційна залежність – це не завжди добре для стосунків і, швидше за все, є хворобою. Адже такі люди не можуть прожити без коханої людини і дня на відстані та страждають втричі більше інших. Які ознаки емоційної залежності та як її позбутися – читайте в матеріалі.

Емоційно залежні люди бачать в своїх близьких "центр Всесвіту", повністю їм довіряючи і дозволяючи управляти своїм життям чи загальним емоційним станом, пише Lady.Tochka.

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Цікаво, що емоційну залежність людини часто пов'язують з раннім дитинством. Психологи вважають, що якщо до двох років не отримала достатньої уваги, тепла і турботи від матері, то в більш дорослому віці це може привести до емоційної залежності від інших близьких людей.

Як емоційна залежність псує стосунки з партнером

Емоційна залежність стає причиною того, що людина перекладає на партнера відповідальність за:

прийняття будь-яких рішень;

свої ж емоції;

своє життя.

Як правило, емоційно залежна людина намагається контролювати свого партнера. Чому? Психологи пов'язують це зі страхом такої людини втратити партнера.



Постійний контроль партнера негативно впливає на стосунки / Фото feely

Крім того, саме через таку залежність у стосунках ці люди стають практично нестерпними – вони постійно вимагають любові, уваги, розуміння і проявів почуттів. Але часто партнери емоційно залежних людей просто не витримують цих нескінченних вимог і приймають рішення розірвати такі стосунки.

Як позбутися емоційної залежності в стосунках

За словами психологів, приймаючи рішення боротися з будь-психологічною проблемою, спершу потрібно розглянути варіант походу до фахівця. Адже будь-які дитячі травми найкраще лікуються комплексною терапією. Проте, можна це зробити самостійно. Як?

Перестаньте контролювати інших

Хоча люди часто плутають емоційно залежних людей з пасивними або покірними людьми, це не завжди так. Емоційно залежні люди можуть бути маніпуляторами.

Чим менше ви відчуваєте контроль над своїм життям, тим більше ти вимагаєте його від інших людей (і тим більше намагаєтеся їх контролювати). Це може привести до емоційних маніпуляцій і до одержимості контролем, який завдає шкоди не тільки вам, а й вашим близьким.

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Навіть якщо у вас є причина контролювати свого партнера, маніпулювати його/її почуттями і діями неправильно. Це є контрпродуктивним для щастя і насправді відштовхує партнерів, змушуючи їх вважати вас зламаними людьми.

Визнайте, що іноді ви самі – свій найгірший ворог

Доводячи себе до емоційно-напруженого стану і чекаючи від партнера якогось підступу, люди часто додумують всілякі дурниці і починають в них вірити. Якщо ви не будете критично ставитися до себе і дозволите іншим людям приймати рішення без вашого впливу, позбутися емоційної залежності стане набагато простіше.



Зрозумійте, що ви самі руйнуєте ваші стосунки / Фото hurtmenot

Перестаньте перекладати відповідальність за свої вчинки на інших людей

Якщо вам здається, що тваш партнер винен у всьому і завжди робить вас ще нещасними, то пора брати себе в руки і згадувати про те, що ніхто не зможе подбати про ваш емоційний стан краще вас самих. Шукаючи винних і вважаючи, що всі налаштовані проти вас, ви втратите контроль над власним життям.

Навчіться чути і слухати себе

Спілкування з іншими людьми, безперечно, дуже важливий аспект нашого існування. Але якщо не вміти слухати і чути себе, а також не бути в гармонії з собою, то і спілкуватися з іншими не вийде. Ви завжди будете набагато вимогливішими до уваги інших, поки не почнете проявляти увагу до себе самостійно.