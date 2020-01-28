Як правильно обрати гурток для дитини: поради експертів

Батьки повинні під час вибору гуртка брати до уваги рівень розвитку та бажання дитини. Проте малеча не зможе одразу точно обрати направлення, тому найкращий спосіб відбору гуртка – багато спроб та можливість експериментувати.

"До 10 років дитина лише шукає себе та форму свого захоплення. З 12 років вже можна включати внутрішню мотивацію на те, щоб дитина займалась однією справою і намагалась досягти успіху», – пояснює членкиня Професійної Асоціації дитячих аналітичних психологів Катерина Гольцберг виданню "УП.Життя".

Цікаво! Як навчити дітей хорошим манерам, щоб це стало звичкою: поради батькам

Вона наголошує, що малеча повинна зрозуміти, як це – займатися тим чи іншим спрямуванням, щоб обрати щось. "Якщо дитина зацікавилась якимось спрямуванням, є сенс відвідати кілька пробних уроків з різними напрямами", – додала психологиня.

Небезпека вибору "не того" гуртка?

За словами Катерини Гольцберг, в її практиці часто зустрічаються діти перевантажені гуртками, від яких вони не можуть відмовитися. "А все через те, що батьки намагаються заздалегідь "записати" дітям різноманітні опції, на випадок, що ці навички знадобляться їм у житті", – зазначає експертка.



Дитині може не подобатися обраний батьками гурток / Фото "Твоє місто"

Тож, найбільша небезпека у цьому – нереалізовані амбіції батьків. Адже часто дорослі не помічають, як нав'язують чадам свої нездійснені мрії або шляхи успіху.

Дитині може абсолютно не імпонувати такий вибір, але вона продовжує відвідувати заняття, щоб не образити маму чи тата. Психологиня пояснює, "якщо дитині не подобається гурток, вона починає саботувати: вдавати, що забула, перепутала дні, погано почувається і тд.

До теми! Як бути більш уважними до дітей: 5 простих та цікавих способів

Як правильно розподілити навантаження? Катерина Гольцберг акцентує увагу на тому, що неправильно заповнювати весь час дітей лише корисними заняттями. Бо малеча повинна мати час на байдикування.

Дитяча лікарка Анастасія Бикова-Шелевицька акцентує увагу на важливості вільного часу для здорового самопочуття дитини, який має займати 2-2,5 години на день.

Як зрозуміти, що дитина перевантажена гуртками

Експертка у сфері педіатрії Анастасія Бикова-Шелевицька називає перші симптоми, які мають сповістити батьків про перевантаження дитини:

аномальна втома (дуже важко прокидатись, виконувати прості завдання);

часті головні болі, запаморочення;

болі в животі;

симптоми з боку серцево-судинної системи (тахікардія, біль за грудиною);

пригнічений настрій;

відсутність бажання спілкуватися з однолітками та батьками;

часті хвороби;

проблеми зі сном;

можливе зниження успішності в школі;

"Краще зупинитися на двох напрямках"

Експерти заявляють, що кожна дитина має нахил до конкретних здібностей, але для одних – це фізичне направлення, а для інших – інтелектуальне. Тож при виборі кількох гуртків потрібно дотримуватися балансу.



Оберіть для дитини 1-2 гуртки / Фото Lvivpost

"Рекомендую зупинитися на двох напрямках, коли одні заняття розвивають фізичні можливості, а інші предбачають інтелектуальну діяльність", – пропонує Катерина Гольцберг.

До того ж, для того, щоб дитина із задоволенням відвідувала гуртки у неї повинна бути правильна мотивація. А з правильно обраним заняттям дитина зможе не просто отримати якісь навички, а й відчути успіх та вдачу.