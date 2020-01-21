Як сваритися при дітях та що категорично заборонено робити: поради психолога

Психологи наголошують, що не можна сваритися при дітях, адже вони повторять за батьками геть усе, навіть інтонацію голосу. Але конструктивно сперечатись і навіть конфліктувати при дітях цілком можна, проте це варто робити правильно.

Порадами для батьків поділилася дитяча і сімейна психологиня Катерина Гольцберг, передає видання "Освіторія".

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Вона наголошує, що уникнути конфліктів чи з’ясування стосунків при дітях людям не вдасться, дитина все одно відчує напружену атмосферу.

"А якщо батьки при дітях сперечаються, наприклад, у який готель вони поїдуть відпочивати, то тоді дитина чує і розуміє, що у мами й тата є різні погляди на цю справу. Це дає уявлення дитині, що конфлікт – це нормально, таке стається, ситуація під контролем, у ній немає нічого страшного", – сказала психологиня.

Не завжди варто приховувати суперечки від дітей. Якщо дорослі намагаються конструктивно знайти розв’язання певної проблеми, то дитині корисно буде бачити і чути, що батьки цивілізовано розмовляють, а пізніше вони все одно помиряться.

Як сваритися при дитині

Показати дитині, що після сварки чи непорозуміння є можливість помиритися

Окрім того, для цього існують чіткі кроки: попросити вибачення та визнати свою провину. Або показати дитині, що кожен учасник конфлікту залишився при своїй думці, але поважає думку іншого. Усе це дитина пізніше перенесе у своє доросле життя.



Сварка батьків / Фото wallpaperscraft

Якщо ви сперечались при дитині, а потім помирилися не в її присутності, дитині потрібні пояснення

Дитина не може перескочити цей момент, тому що тоді у неї не буде розуміння різних елементів – із розуміння випадає певна ланка. Саме тому пояснити вирішення конфлікту треба обов’язково.

Брати тайм-аут

Якщо відчуваєте, що суперечка виходить з-під контролю і переростає у сварку на підвищених тонах, можна оголосити умовний "брейк" (як у боксі). Важливо сказати: "я зараз дуже серджусь, мені потрібен час, щоб заспокоїтись, давай повернемось до цієї розмови через 15 хвилин".

"Справді, у розпал конфлікту буває дуже складно себе зупинити, але варто вчитися цьому: розійтися по різних кімнатах, охолонути, подихати – це дуже допомагає заспокоєнню. Важливо після цього "брейку" продовжувати суперечку у конструктивному руслі", – відповіла психологиня.

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Що категорично заборонено робити батькам:

Втягувати дитину у конфлікт

Батьки не повинні пропонувати дитині бути на боці когось із них. Адже вона просто не здатна обрати когось, бо любить однаково і тата, і маму. Також неприпустимо називати дитину «зрадником», якщо вона захищає когось із батьків. Через це дитина може переживати глибоке почуття провини.

Вживати нецензурні слова та обзивати один одного, принижувати і ображати

Всі ми знаємо, що діти схильні повторювати фрази, які чує від свого оточення, а потім казати їх у школі чи садочку. Тому такі образливі фрази можуть закарбовуватися у пам’яті дитини на довгі роки, і зрештою займуть місце у дорослому житті у стосунках із друзями чи майбутніми партнерами.

Кричати і битися – теж абсолютно неприпустимо

За словами психологині Катерини Гольцберг, крик і бійки – це психологічне насилля щодо дитини, яка спостерігає за цим. Діти дуже чутливі до гучних криків тому цього треба усіляко уникати.

Ігнорувати партнера і використовувати узагальнення типу "ти завжди…"

Психологи запевняють, що це також є різновидом психологічного тиску.

Обтяжувати дитину недитячою інформацією

Батьки, наприклад, не повинні казати "твій тато гуляє, зраджує мамі" і намагатися загітувати дитину на свій бік.