Як українці розподіляють обов'язки в сім'ї: опитування

83% опитаних українців погоджуються з твердженнями, що найважливіше завдання жінки – дбати про дім та сім’ю. Натомість 75% називають заробіток грошей головним чоловічим обов'язком.

Такими є результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" протягом лютого 2020 року, у якому взяли участь 2 тисячі українців, віком від 18 років.

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Розподіл домашніх обов'язків в українських сім'ях, за даними опитування, виглядає так:

У сім’ї або парі частіше готує їсти жінка – вважають 64% респондентів. І лише близько чверті зазначили, що ця роль у їхньому союзі поділена порівну.

Обов’язки з виховання дітей та заняття господарськими справами покладені на жінок – 52%. Проте частина українців заявили, що питання виховання дітей поділена у їхній парі порівну.

Головування в сім’ї або парі частіше покладається на чоловіків – 39%. Окрім того, 29% цю роль розподілили порівну, ще 29% головними у сім'ї вважають жінок.

60% опитаних запевнили, що в сім’ї або парі більше заробляє саме чоловік, ще 23% вважає, що –жінки, а 17% – коли у сім’ях подружжя заробляє приблизно однаково.



Обов'язки в сім'ї часто діляться порівно / Фото Еcologico

Зазначимо, що в порівнянні з 2015 роком, зараз спостерігається поступове зменшення кількості тих, хто вважає, що домашні справи та вихованням дітей – жіноча справа.

Крім того, результати дослідження виявили, що близько половини опитаних українців (40%) переконані, що жінок замало в українській політиці. А опитані жінки акцентували увагу на гендерні нерівності у силових органах, науці та бізнесі. Натомість близько третини опитаних вважають, що багато жінок працює у сфері медицини та освіти.