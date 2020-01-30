Як виглядає найстильніша бабуся інстаграму, якій вже за 90 років: ефектні фото

Стильна бабуся Хелен Руб ван Вінкл має власну beauty-колекцію, 3,8 мільйона підписників в інстаграмі, а Ріанна та Майлі Сайрус – її шанувальники. Цікаво, що жінка стала сенсацією соцмереж ще у 2014 році.

Перш ніж здобути таку популярність, бабуся вела досить спокійний спосіб життя у Вако, штат Кентуккі. У неї була невелика ферма, вона доглядала за своїми прабабусями, утримувала сад і щонеділі ходила до церкви, передає видання Bored Panda.

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Проте одного разу її правнучка сфотографувала Хелен у відрізаних шортах та футболці з краваткою. Згодом з допомогою дівчинки бабуся створила свій акаунт у інстаграмі, на якому розмістила світлину.

Жінка написала: "Я погана с***. Я завжди була бунтаркою". Тому вона і вирішила назватися у соцмережі Бадді Вінкл від слова погано (англ – bad – Bаddly). Перший її пост швидко став вірусним, а кількість її підписників постійно зростала.

Так, Бадді Вінкл захопила соціальні мережі своїми яскравими фото, ексцентричним вбраннями та ставленням до всього з нецензурною лексикою.

Хоча її почуття стилю може не всім сподобатися, але погодьтеся – впевненість цієї жінки надихає. Нижче наведено кілька найпопулярніших публікацій від Бадді Вінкл. Які вам подобаються найбільше?