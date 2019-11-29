Для того, щоб людина почала любити читати, батьки повинні дозволяти їй читати вголос, читати там, де заманеться, перечитувати улюблені книги та не примушувати дитину дочитувати книгу до кінця.

Фундація Дарини Жолдак опублікувала "Права читання дітей", де змальовані поради батькам у вихованні любові до книг у дітей.

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Як виховати у дитини любов до читання

Право перестрибувати

Нічого страшного, якщо дитина пропускає нецікаві їй сторінки, адже краще власна "скорочена" версія, ніж "хрестоматійний" обрізаний варіант класичного твору.

Право читати будь-де

Якщо ваша дитина хоче читати в транспорті, ліжку, вбиральні чи за сніданком – дозвольте їй це. Вона полюбила читання, чи це вже не радість?

Право читати вголос

Деякі діти продовжують читати вголос навіть тоді, коли вже вміють робити це подумки. Нічого страшного, якщо ваша дитина робить по-старому – це допомагає їй краще проживати текст і "привласнювати" його.

Право не дочитувати до кінця

Не примушуйте дитину читати книгу повністю до останньої сторінки. Якщо вона їй не цікава – у світі повно книг, ваша дитина знайде щось нове.

Право перечитувати

Дозвольте дитині перечитувати улюблену книгу стільки, скільки вона цього хоче. Адже її погляд і досвід швидко змінюється, як і сприйняття тексту.

Право мовчати про прочитане

Читання – це доволі особиста річ, тому дозвольте дитині трохи приватності. Якщо вона не хоче говорити про цю книгу, то не розпитуйте її, що вона зрозуміла, не нав’язуйте власних думок.

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Право не читати

Не примушуйте дитину читати і не шантажуйте її телевізором чи смартфоном, бо книга – це територія задоволення.

Право читати будь-яку книгу

Сховайте з книжкової полиці книги, які на ваш погляд, небезпечні для неї і дайте малечі повну свободу вибору, навіть якщо він далекий від ваших смаків.

Право висмикувати по фразі з книги

Ми всі це робимо – коли відкриваємо книгу і перелистуємо, на нашу думку, нецікаві сторінки, тому що в нас обмаль часу. Дозвольте це робити і дитині.

Право на боваризм (від мадам Боварі)

Не висміюйте романтичні фантазії та сентиментальність дитини. Будьте терплячі, згадайте, як самі були підлітками.