Як врятувати стосунки, які під загрозою розриву
Незалежно від того, наскільки міцними є ваші стосунки, у парі часто можуть виникати непорозуміння чи суперечки. І якщо це буде повторюватися знову і знову, то ваша друга половинка може задуматися про розрив. Проте не варто впадати в депресію, адже такі відносини ще можна врятувати.
Експерти наголошують, що існують способи визначити, чи є у вас привід триматися разом, а також є стратегії, за допомогою яких ви зможете відновити свої стосунки, передає видання Wellndgood.
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Коли варто рятувати стосунки
Правда полягає в тому, що не всі стосунки варто зберігати. Перш ніж вирішити, як ви будете рятувати відносини, важливо спочатку зрозуміти, чи варто вам взагалі це робити, чи може краще вам і вашому партнерові піти окремими шляхами.
Є кілька ключових компонентів, які слід враховувати, приймаючи рішення про те, продовжувати стосунки чи ні.
- Важливими є здорові відносини.
- Забезпечення того, що ваш партнер підтримує ваші потреби та основні цінності, також важливе.
- І, звичайно, те, коли обидва партнери мають бажання врятувати стосунки.
Якщо вам добре разом, то за стосунки точно потрібно боротися/ Фото МедикФорум
Ознаки відносин, які перебувають під загрозою розриву
- Ви (або ваш партнер) виправдовуєтесь та приховуєте правду від друзів та родини.
- Ви (або ваш партнер) скоріше будете робити щось інше, але проводити час один з одним.
- Ви змушуєте один одного відчувати себе недостойним або недостатньо коханим.
- Ви жертвуєте вірністю собі заради партнера, щоб уникнути конфлікту.
- Вам не подобається, ким ви є, коли ви зі своїм партнером.
- Ви (або ваш партнер) втрачаєте себе у відносинах.
- Ви перестали займатися діяльністю, яка колись приносила вам радість.
- Ви не проводите часу з друзями.
Як зберегти стосунки
- Спершу працюйте над собою
Щоб зберегти і зміцнити відносини, обом партнерам потрібно зробити власну внутрішню роботу. Для обох людей важливо працювати над собою і зв'язуватися зі своїми основними цінностями та сильними сторонами. Психологи радять створити відкритий простір, де ви можете бути чесними один з одним. Тільки тоді ви можете працювати разом, як пара, щоб спробувати зміцнити ваші стосунки.
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- Висловіть подяку за дрібниці
"Це найменші речі, які дають шанс відносинам", – відповів психолог. Тому важливо висловлювати свою вдячність за дрібниці, які робить ваш партнер. Це може стосуватися будь-якої кількості справ, таких як вивезення сміття, приготування кави або надсилання приємної СМС. І не один раз, а щодня.
Психолог пропонує зробити це нічним ритуалом і говорити спасибі коханим за одну маленьку річ, яку він/вона зробив/ла за цей день.
- Насолоджуйтеся один одним
По-справжньому насолода моментами, які ви проводите зі своїм партнером – це ще одна стратегія, яка може допомогти зберегти стосунки. І тут мова йде не тільки про святковий час, такий як канікули чи дні народження, але й усі маленькі щоденні хвилини, як, наприклад, разом дивитись фільм або готувати вечерю вдома.
Проводьте час разом, робіть щось спільне/ Фото freepik
- Залишайтеся зацікавленими у своєму партнері
Спалах іскри чи відновлення емоційного стану у відносинах може бути настільки ж простим, як зацікавлення одне одним.
На початку відносин, здається, легко бути зацікавленим у партнері та зосереджуватися на позитиві, однак пізніше у стосунках, коли захоплення згасає, ми часто помилково думаємо, що знаємо все про свого партнера. Ми перестаємо ставити їм питання і це погано.
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Просто проявляючи цікавість один до одного, ви зможете залишатися зосередженими на тому, що добре, а що насправді ні для ваших стосунків.