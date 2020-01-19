Як врятувати стосунки, які під загрозою розриву

Незалежно від того, наскільки міцними є ваші стосунки, у парі часто можуть виникати непорозуміння чи суперечки. І якщо це буде повторюватися знову і знову, то ваша друга половинка може задуматися про розрив. Проте не варто впадати в депресію, адже такі відносини ще можна врятувати.

Експерти наголошують, що існують способи визначити, чи є у вас привід триматися разом, а також є стратегії, за допомогою яких ви зможете відновити свої стосунки, передає видання Wellndgood.

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Коли варто рятувати стосунки

Правда полягає в тому, що не всі стосунки варто зберігати. Перш ніж вирішити, як ви будете рятувати відносини, важливо спочатку зрозуміти, чи варто вам взагалі це робити, чи може краще вам і вашому партнерові піти окремими шляхами.

Є кілька ключових компонентів, які слід враховувати, приймаючи рішення про те, продовжувати стосунки чи ні.

Важливими є здорові відносини.

Забезпечення того, що ваш партнер підтримує ваші потреби та основні цінності, також важливе.

І, звичайно, те, коли обидва партнери мають бажання врятувати стосунки.



Якщо вам добре разом, то за стосунки точно потрібно боротися/ Фото МедикФорум

Ознаки відносин, які перебувають під загрозою розриву

Ви (або ваш партнер) виправдовуєтесь та приховуєте правду від друзів та родини.

Ви (або ваш партнер) скоріше будете робити щось інше, але проводити час один з одним.

Ви змушуєте один одного відчувати себе недостойним або недостатньо коханим.

Ви жертвуєте вірністю собі заради партнера, щоб уникнути конфлікту.

Вам не подобається, ким ви є, коли ви зі своїм партнером.

Ви (або ваш партнер) втрачаєте себе у відносинах.

Ви перестали займатися діяльністю, яка колись приносила вам радість.

Ви не проводите часу з друзями.

Як зберегти стосунки

Спершу працюйте над собою

Щоб зберегти і зміцнити відносини, обом партнерам потрібно зробити власну внутрішню роботу. Для обох людей важливо працювати над собою і зв'язуватися зі своїми основними цінностями та сильними сторонами. Психологи радять створити відкритий простір, де ви можете бути чесними один з одним. Тільки тоді ви можете працювати разом, як пара, щоб спробувати зміцнити ваші стосунки.

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Висловіть подяку за дрібниці

"Це найменші речі, які дають шанс відносинам", – відповів психолог. Тому важливо висловлювати свою вдячність за дрібниці, які робить ваш партнер. Це може стосуватися будь-якої кількості справ, таких як вивезення сміття, приготування кави або надсилання приємної СМС. І не один раз, а щодня.

Психолог пропонує зробити це нічним ритуалом і говорити спасибі коханим за одну маленьку річ, яку він/вона зробив/ла за цей день.

Насолоджуйтеся один одним

По-справжньому насолода моментами, які ви проводите зі своїм партнером – це ще одна стратегія, яка може допомогти зберегти стосунки. І тут мова йде не тільки про святковий час, такий як канікули чи дні народження, але й усі маленькі щоденні хвилини, як, наприклад, разом дивитись фільм або готувати вечерю вдома.



Проводьте час разом, робіть щось спільне/ Фото freepik

Залишайтеся зацікавленими у своєму партнері

Спалах іскри чи відновлення емоційного стану у відносинах може бути настільки ж простим, як зацікавлення одне одним.

На початку відносин, здається, легко бути зацікавленим у партнері та зосереджуватися на позитиві, однак пізніше у стосунках, коли захоплення згасає, ми часто помилково думаємо, що знаємо все про свого партнера. Ми перестаємо ставити їм питання і це погано.

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Просто проявляючи цікавість один до одного, ви зможете залишатися зосередженими на тому, що добре, а що насправді ні для ваших стосунків.