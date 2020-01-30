Як зберегти особистий простір та баланс у стосунках

Часто у серйозних стосунках не залишається місця для особистого простору, тому вони можуть швидко закінчитися або перерости в маніакальну залежність один від одного. Тут важливо знайти баланс між комфортним співіснуванням один з одним і особистим простором.

Видання Lady.Tochka опублікувало кілька способів, які допоможуть побудувати відносини і знайти в них місце для себе.

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Різні хобі

Інколи люди у відносинах намагаються підлаштуватися під партнера і змушують себе любити ті ж речі, що й друга половинка. Так, розуміння захоплення і хобі людини, яка поруч з тобою – це гарне прагнення, але якщо ти любиш щось інше – то це не зруйнує ваші стосунки.

Ви маєте розуміти, що різні хобі не заважають бути разом, а лише позбудуть вас духу суперництва і дозволять залишити трохи часу тільки для себе.

Окремі друзі

Чудово мати велику компанію та багато спільних друзів, з якими завжди весело. Але іноді вам варто проводити час окремо.

Не тому, щоб обговорити другу половинку, а для того, щоб не тягати за собою коханого/кохану, а дати їм побути наодинці. Проводьте хоч трохи часу окремо, щоб встигати скучити один за одном.

Час наодинці

Пари, які живуть разом, можуть спокійно дивитися різні фільми, їсти різну їжу і не завжди розмовляти. У такі рідкісні моменти, коли хочеться побути наодинці з думками, ви не повинні тікати в супермаркет і обдумувати там щось.

Просто скажіть коханій людині про це і він/вона точно зрозуміє і прийме твоє бажання побути на самоті. Жодна людина на планеті не може 24/7 контактувати з іншою людиною.

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Прийняття рішень

Безперечно, безліч пар приймають будь-які рішення разом, але є моменти, коли поради другої половинки вам не потрібні, так само як і йому/їй ваші.

Ви можете цікавитися життям один одного, пропонувати свою допомогу або ділитися думками, але навіть в найміцніших і вірних відносинах вам інколи варто приймати рішення самостійно. І намагайтеся не лізти до коханої людини з порадами, якщо він цього не просить.

Тож, радимо вам залишати місце у стосунках для себе. Тоді шансів на більш міцний і збалансований союз буде набагато більше.