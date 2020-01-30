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Як зберегти особистий простір та баланс у стосунках

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Особистий простір / woman.rambler

Часто у серйозних стосунках не залишається місця для особистого простору, тому вони можуть швидко закінчитися або перерости в маніакальну залежність один від одного. Тут важливо знайти баланс між комфортним співіснуванням один з одним і особистим простором.

Видання Lady.Tochka опублікувало кілька способів, які допоможуть побудувати відносини і знайти в них місце для себе.

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Різні хобі

Інколи люди у відносинах намагаються підлаштуватися під партнера і змушують себе любити ті ж речі, що й друга половинка. Так, розуміння захоплення і хобі людини, яка поруч з тобою – це гарне прагнення, але якщо ти любиш щось інше – то це не зруйнує ваші стосунки.

Ви маєте розуміти, що різні хобі не заважають бути разом, а лише позбудуть вас духу суперництва і дозволять залишити трохи часу тільки для себе.

Окремі друзі

Чудово мати велику компанію та багато спільних друзів, з якими завжди весело. Але іноді вам варто проводити час окремо.

Не тому, щоб обговорити другу половинку, а для того, щоб не тягати за собою коханого/кохану, а дати їм побути наодинці. Проводьте хоч трохи часу окремо, щоб встигати скучити один за одном.

через GIFER

Час наодинці

Пари, які живуть разом, можуть спокійно дивитися різні фільми, їсти різну їжу і не завжди розмовляти. У такі рідкісні моменти, коли хочеться побути наодинці з думками, ви не повинні тікати в супермаркет і обдумувати там щось.

Просто скажіть коханій людині про це і він/вона точно зрозуміє і прийме твоє бажання побути на самоті. Жодна людина на планеті не може 24/7 контактувати з іншою людиною.

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Прийняття рішень

Безперечно, безліч пар приймають будь-які рішення разом, але є моменти, коли поради другої половинки вам не потрібні, так само як і йому/їй ваші.

Ви можете цікавитися життям один одного, пропонувати свою допомогу або ділитися думками, але навіть в найміцніших і вірних відносинах вам інколи варто приймати рішення самостійно. І намагайтеся не лізти до коханої людини з порадами, якщо він цього не просить.

Тож, радимо вам залишати місце у стосунках для себе. Тоді шансів на більш міцний і збалансований союз буде набагато більше.

Автор: Марія Бондар
Теги: Сімʼя Стосунки Психологія Поради
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