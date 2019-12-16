Як зберегти щасливі стосунки після народження дитини

Згідно зі статистикою, задоволення подружнім життям знижується після народження дитини. Адже ця подія змінює особистість людей, створюючи абсолютно новий вимір того, ким вони є – з того часу батьками. Прийняття цієї нової ролі означає вирішення нових викликів.

Проте деякі з цих викликів може призвести до певних проблем у стосунках після народження дитини, передає видання Mother.ly.

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Тож, як зробити так, аби стосунки залишилися такими ж щасливими, як і до народження дитини, та навіть розвивалися і приносили більше задоволення – читайте нижче 5 важливих способів.

Справедливо розподіляйте роботу

Розмови про розподіл роботи допоможе налаштувати вашу сімейну команду на успіх. Не варто припускати, хто встане посеред ночі, коли малеча прокинеться о 4 годині ранку, або хто шукатиме кращого дитячого лікаря. Домовтеся про це одразу.

Відкритий діалог щодо розподілу обов'язків може не тільки полегшить стосунки між подружжям а й зменшить суперечку, яка може викликати цей додатковий стрес. Допомагайте один одному та виконуйте поставлені обов’язки і це дозволить зблизити пару.

Закріплюйте свої стосунки як пари

Дуже важливими є і інші розмови, не лише про батьківство. Говоріть на любовні теми, не потрібно лише проводити "ділову" розмову щодо обов’язків тощо. Так, грайливі розмови за вечерею чи питання про те, як пройшов день один одного стають допоможуть "розвантажити" атмосферу в сім’ї.

Пам'ятайте, що ваші стосунки з вашим партнером існували ще до того, як ви стали батьками. Тому жести прихильності та вдячності допоможуть пройти довгий шлях до збереження та посилення щастя у стосунках.



Згадайте період закоханості / Фото Cosmopolitan

Виберіть пріоритетність близькості

Ще одна велика зміна після народження дитини – це близькість і сексуальне задоволення партнерів. Спонтанна пристрасть, яка могла існувати між партнерами раніше, вже не залишатися такою ж, адже тепер ви часто втомлюєтеся від дитини.

Тому варто цінувати навіть маленькі моменти, які ви проводите вдвох. Розуміння та обійми чи поцілунок перед роботою – це звичайно не те саме, що провести вечір разом, але це теж вчинок. А кокетливі текстові повідомлення або письмові записки, які можна вкинути в портфель перед роботою, допоможуть надихнути і зберегти частину тієї ж грайливості, як і на початку закоханості.

Не соромтеся казати "ні"

Часто соціальним тиском на нових батьків може стати те, що вони відчуватимуть себе змушеними брати активну роль у всіх аспектах життя своєї дитини. Наприклад, добровільно принести закуски до школи або допомогти в організації того чи іншого після шкільного заходу (це питання часто виникає з дітьми, які дуже займаються спортом).

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Зауважимо, що чудово відвідувати події, в яких бере участь ваша дитина, але коли це можливо, тому цілком нормально буде, якщо ви пропускати ці речі тут через певні причини. Ідеальна відвідуваність – це виняток, а не правило.

Займіться собою та підтримуйте потреби партнера

Виховання дитини є критично важливим, але не потрібно перестати задовольняти власні потреби. Хороші батьки – це не ті, хто жертвує себе цілком заради своєї дитини, а скоріше ті, хто знає, що не може робитиме щось і для себе особисто.

Працюйте, щоб збалансувати власні потреби з потребами своєї дитини, та щоб забезпечити найкраще для вашої дитини.