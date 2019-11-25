Як змінюється життя після народження дитини: кумедні фото батьків

Часто люди не мають великого бажання мати дітей, тому проводять своє життя весело та цікаво. Проте з часом все може змінитися. У мережі показали кумедні фото людей до та після народження маленьких чад, на яких видно, як змінилося життя завзятих холостяків та красивих леді.

На кадрах з малюками їх важко впізнати, адже замість шалених вечірок – сімейні вечори, вічно розпатлане волосся та розтягнуті спортивки, пише Bored panda.

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Головний герой фото знизу Майк вважає, що воно не потребує підпису. "Я повинен видалити всі інші зображення на своїй сторінці і замінити їх усіма цими постами з "Місія виконана" у моєму біографічному описі. Моя робота тут виконана. І хоча виховання дітей є складним, виснажливим, стресовим і нудним, але я не шкодую", – сказав він.

Наступне фото показує, як красива дівчина збиралася піти на вечірку. Але вже за кілька років їй не вистачає навіть сну, адже дитина забирає весь час.

"Медовий місяць закінчився" – так підписав фото герой наступного посту. На ньому видно, який він щасливий в день одруження і як він "радіє" з того, що його донька одягла на тата свої речі.

Інша пара опублікувала фото на першу річницю свого весілля. На кадрі видно, які щасливі вони були до народження дитини та які стомлені після появи малюка.

Далі на декількох фото зрозуміло, як дівчата та хлопці любили відвідувати вечірки та подорожувати, проте з народженням дитини все змінилося.