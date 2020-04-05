Як зміцнити свої стосунки при постійному перебуванні разом

Який показник після карантину зросте – народжуваності чи розлучень? На цю тему можна прочитати безліч жартів в інтернеті. Але як показала ситуація в Китаї, постійне перебування разом у закритому просторі і справді може стати проблемою для партнерів. Але можна використати карантин як нагоду дізнатися один про одного більше та зробити свої стосунки довірчими й відкритими.

Психолог, сексолог і одна з ведучих шоу "Екси" на Новому каналі Наталія Єжова порадила, як зміцнити свої стосунки з коханою людиною при постійному перебуванні разом під час карантину.

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"Коронавірус загнав усіх людей додому і змусив спілкуватися між собою. Якщо раніше партнери могли втекти на роботу або ж заховатися за турботами про дітей, то зараз перевірки стосунків не уникнути. І в результаті цієї перевірки вони можуть зрозуміти, що живуть не з тією людиною, або ж, навпаки – побачити свого партнера з іншого боку і заново закохатися", – сказала Наталія Єжова.

Як зміцнити стосунки на карантині

"Розмістіть" себе у своїй парі

"Часто буває, що партнери зливаються. І тоді один з них тікає, аби проявитися в іншому місці. Щоб такого не сталося, потрібно проявити себе у своїй парі. А для цього необхідно дізнатися про себе якомога більше і передати цю інформацію своєму партнерові", – відповіла психологиня.

Адже буває, що люди роками живуть разом і не знають навіть улюбленої страви один одного. Тому саме час дізнатися більше про себе та кохану людину.



Говоріть один з одним про себе / Фото Unsplash

Сплануйте спільні дії

Замість того, щоб обговорювати інших чи шкодувати про минуле, краще сплануйте своє найближче майбутнє. Експертка зі стосунків рекомендує розподілити і прописати свої дії на час "коронавірусного карантину".

Тим паче, що зараз вони будуть абсолютно інші – не прокинувся/одягнувся/поїхав на роботу, а прокинувся/поспілкувався з дружиною/погрався з дітьми/поїхав у ліс на прогулянку. Сьогодні, як ніколи доречно формувати свої сімейні цінності та традиції.

Облаштуйте своє місце в оселі

Батькам із дітьми не завжди вдається реалізувати свої потреби. Тому їм необхідне місце, де вони могли б побути наодинці. При цьому не соромлячись і без докорів сумління заявити своїм близьким, що, приміром, сьогодні о першій годині дня мені потрібно посидіти в кімнаті наодинці, подумати про себе, і важливо, аби мене в цей час ніхто не чіпав.

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Розмовляйте

"Це скарга, з якою до мене приходять найчастіше, – ми з моїм партнером не спілкуємося. Зараз дуже важливо говорити. Якщо ви не знаєте про що, подивіться разом фільм і обговоріть його. Обмінюйтеся інформацією. Це дуже важлива взаємодія. Адже розмови – це також обмін позитивними вібраціями та енергією, які нам сьогодні дуже необхідні", – зазначила Наталія Єжова.

Наведіть порядок в інтимному житті

Дехто скаржиться, що на карантині ще більше страждає від рутини. Але її завжди можна урізноманітнити.

Психологиня радить написати зі своїм партнером список із десяти пунктів, що б хотіли зробити у своєму інтимному житті, та обміняйтися ними. Те, що співпаде, обов'язково реалізовуйте. Адже на карантині саме час навести лад не лише у своїх стосунках із чоловіком, а й у вашому інтимному житті.