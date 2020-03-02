Як знову закохатися в свого партнера: 3 поради

Під час шлюбної церемонії подружжя дає обітниці, що залишитимуться один з одним довіку. Однак, це стосується не всіх пар. Дослідження показують, що задоволеність стосунками у багатьох пар продовжує зменшуватися і після одруження. Стосунки між ними починають холоднішати, і вони починають зменшувати відчуття любові до партнера.

Чому ж люди розходяться? Деякі з найпоширеніших причин: нудьга, відсутність спілкування, нечесність, нерозуміння, жалюгідне статеве життя. Але, за словами експертів, насправді це зводиться лише до двох причин – брак сексу або брак спілкування, передає видання Yourtango.

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Однак, якщо ви обоє розумієте сенс справжньої любові, то можете зберегти стосунки та знову закохатися один в одного, навіть сильніше, ніж раніше.

"Іноді слова типу "ми вже не закохані" звучать дещо дивно. Та сама людина, яка покращила життя іншої людини, зробила її щасливою, згодом каже, що партнер не має для неї жодного значення чи навіть дратує її", – кажуть психологи.

Тут варто розуміти, що кожна пара проходить такий етап, але деяким вдається втримати стосунки, тоді як інші – розходяться. Комусь вдається знову запалити почуття любові і зберегти вогонь кохання. Як? Нижче наведено кілька способів зберегти іскру у стосунках з вашим партнером.

Як знову закохатися в свого партнера

Зрозумійте справжнє значення кохання

Багато людей уявляють стосунки казковою історією кохання. Однак, таке поняття любові не відповідає дійсності. Не лише ваш партнер повинен робити щось для вас. Важлива роль обох людей.

Найкращий спосіб випробувати справжнє кохання – віддавати більше. Існує певна радість у тому, щоб зробити когось щасливим.

Підтримуйте свого партнера, коли він/вона потрапляє у біду, і не орієнтуйтеся лише на матеріалістичні подарунки для них. Після того, як ви справді відчуєте радість приємних моментів, лише тоді ви повільно зрозумієте справжній сенс любові.

Практикуйте вдячність і звертайте увагу на позитивні риси партнера

Багато людей мають схильність зосереджуватися лише на речах, які їм не подобаються у партнері. Це поступово погіршує їхні стосунки, що може призвести до розриву чи розлучення.

Замість того, щоб завжди зосереджуватись на негативній стороні партнера, справжню любов можна відчути, коли ви практикуєте вдячність та орієнтуєтесь на позитивних сторонах свого партнера.

Відкрийте своє серце

Після того, як людина зіткнулася з почуттями неприйняття, болю, сорому тощо в минулих стосунках, вона закривається в собі. Однак, єдиний спосіб відновити почуття любові – це ще раз відкрити своє серце. Це вимагає мужності, але це дасть вам величезну радість та щастя.

Будьте відкритими зі своїм партнером, і це призведе до збільшення шансів пізнати один одного ближче.