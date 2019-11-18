Як зробити шлюб щасливим: важливі поради

Звичайно, всім потрібні абсолютно різні речі для щастя, проте є кілька простих правил, знаючи які, можна побудувати міцну та щасливу сім'ю, де буде взаємне кохання та розуміння. Тож як побудувати міцні стосунки та що потрібно робити, щоб ваш шлюб не розвалився після першої сварки – читайте у матеріалі.

Американський блогер Марк Менсон попросив своїх читачів, які одружені понад 10 років, поділитися кількома порадами стосовно шлюбу, передає видання "Погляд".

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На це зреагували близько 1500 людей з різних країн, різного віку та статусу. Проте в їхніх відповідях завжди було щось спільне. Т

Будьте разом без причини

Один із опитаних розповів, що ніколи не потрібно жити з людиною з примусу.

"Перший раз я одружився тому, що виріс у сім’ї католиків і був зобов’язаний це зробити через релігійні причини, проте це була помилка. Вдруге одружився тому, що почувався нещасним і самотнім. Я думав, що з появою люблячої дружини моє життя зміниться. Це теж було неправильно. Мені знадобилися три", – сказав він.

Ось кілька основних "причин":

через тиск з боку друзів та сім’ї; через самотність почувались невдахами і погоджувались на стосунки з першою-ліпшою людиною; через імідж, тому що пара – це досить мило (на папері чи фото); через молодість, наївність та закоханість (думали, що любов зможе вирішити всі проблеми).

Для того, щоб стосунки приносили щастя обом, потрібно по-справжньому захоплюватись один одним.



Однієї любові замало, щоб стосунки не зруйнувались

Сподівайтеся на реальне від стосунків

Думки про те, що ви будете "жити довго і щасливо", в результаті часто приводить до розчарувань. Бо люди чекають від стосунків чогось нереального, і коли розуміють це, думають, що стосунки "віджили" своє і їх потрібно розірвати. Але суть у тому, що все не так. В житті буде не один день з присмаком гіркоти, але через день, тиждень чи місяць, глянувши на цю людину, вас накриє гігантська хвиля любові.

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Найважливіший фактор стосунків – повага

Коли Марк Менсон разом із помічником переглядав сотні отриманих відповідей, то помітив цікаву тенденцію. Люди, які пройшли через розлучення або були зі своїми партнерами 10-15 років, майже завжди стверджували, що спілкування – найважливіша умова для того, щоб все працювало. Говоріть часто. Говоріть відкрито. Говоріть про все, навіть якщо боляче.



Досвідчені люди говорять, що у шлюбі важлива повага

Але вони також помітили, що люди, які в шлюбі 20, 30 чи 40 років, говорили про повагу. Лише одне може врятувати вас і вашого партнера – непохитна повага один до одного, віра один в одного, віра в те, що ваш партнер викладається повністю в скрутному становищі. Крім того, ви повинні поважати самого себе. Так само і ваш партнер повинен поважати себе.

Говоріть про все відкрито, особливо про те, що завдає вам болю

Завжди говоріть про те, що вас бентежить у стосунках. Тоді з’явиться довіра, яка побудує близькість. Багато хто з опитаних згадує її в контексті ревнощів і вірності – дозвольте партнеру піти кудись одному, не зліться, коли бачите, як він з кимось розмовляє тощо.

Ключ до встановлення і збереження довіри полягає в тому, щоб обидва партнери були відверті. Ось кілька порад:

• якщо вас щось гризе, скажіть про це. Це важливо не тільки для вирішення проблем, а й щоб довести партнерові, що вам нема чого приховувати;

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• є речі, про які ви не хочете будь-кому розповідати? Розкажіть про це партнеру;

• давайте обіцянки, і виконуйте їх. Єдиний спосіб по-справжньому повернути втрачену довіру – це низка виконаних обіцянок;

• вчіться відрізняти дивну поведінку партнера від власних тарганів у голові (і навпаки).

Здорові партнери – здорові стосунки

Для здорових і щасливих стосунків потрібні дві щасливі особистості, тобто дві людини, кожна з яких зберігає власну індивідуальність, власні інтереси, і заняття, якими вона займається в свій особистий час.



Давайте один одному простір і час на власні інтереси

"Ніколи не змінюйте себе заради свого партнера. Це вийде боком і принесе страждання обом. Будьте собою і, що дуже важливо – дозвольте бути собою вашому партнерові. Адже спочатку саме ці дві людини закохалися один в одного", – сказав один з опитаних.

Давайте партнеру простір

Однією з найпопулярніших відповідей були роздуми про те, наскільки важливо створювати простір і відокремлюватися один від одного. Це викликано нестачею довіри або боязню того, що, якщо дати партнеру занадто багато простору, він більше не захоче бути разом. Але ця нездатність дати партнеру бути самим собою є тонкою формою неповаги.

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Навчіться сваритися та прощати

Майже в кожному з 1500 листів згадується успішне вирішення конфліктів. Поради читачів:

– не дозволяйте собі персональних образ;

– не переносьте минулі аргументичи конфлікти в теперішню сварку. Це нічого не змінить і тільки подвоїть розбіжності;

– якщо пристрасті занадто розпалюються, зупиніться. Відійдіть ненадовго і повертайтеся, коли емоції вщухнуть;

– не забувайте про те, що "бути правим" не так важливо, як те, щоб обидві людини відчули, що їх чують і поважають.

Головне – не намагатися змінити іншу людину, а постарайтеся зберегти відмінності і, незважаючи на них, любити один одного, і вміти прощати, коли ситуація доходить до крайності. Вам і вашому партнерові ще багато разів доведеться посваритись, тому переконайтеся, що ви будете робити це через щось справді важливе.

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Щастя складається з дрібниць

"Якщо ви не виділяєте часу для спільного обіду, прогулянок і походів у ресторани чи кіно, то станете просто сусідами по кімнаті. Найважливіше – залишатися разом, попри злети і падіння", – написав один із читачів.



Не забувайте про звичні подарунки та прогулянки наодинці

Такі прості речі, як говорити один одному "Я тебе люблю" перед сном, триматися за руки під час перегляду фільму, робити приємні дрібничкі, є особливо важливими.

Стосунки людей недосконалі, бо люди теж недосконалі. Вони хочуть різного в різний час і домагаються цього різними шляхами. З’ясуйте, що у вас виходить найкраще, що ви любите, а що терпіти не можете робити, і, ґрунтуючись на цьому, домовтеся зі своєю половинкою.