Як зрозуміти, що чоловік справді вас кохає

Жінки майже завжди нестримно висловлюють свої почуття і не приховують емоції, натомість у чоловіків все навпаки – вони таємничі і рідко показують, що люблять свою кохану.

Психолог Сюзан Краус Уітборн розповіла, як зрозуміти, що чоловік вас любить, передає видання Psychologies.

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Відповідно до теорії психолога Джона Готтмана, щоб зрозуміти, наскільки сильні почуття, краще фокусуватися на зовнішніх проявах. Те, що людина робить, в більшості випадків є більш серйозним доказом того, що вона відчуває у своїй душі, ніж те, що вона говорить.

Як зрозуміти, що ваш чоловік кохає вас

Він хоче проводити час з вами

Як стверджує професор психології Північно-Західного університету у США Елі Фінкель, бажання присвячувати свій вільний час коханій людині – ознака сильних почуттів і бажання близькості.

Так, обидва партнери можуть бути завантажені роботою, сімейними турботами чи іншими справами, але той, хто дійсно любить, буде використовувати будь-яку вільну хвилину, щоб побути разом.

Він запитує, як пройшов ваш день

Чоловік, який дійсно кохає вас, буде щовечора запитувати, як пройшов ваш день, що поганого чи хорошого трапилося. Адже любов будується не на піднесених матерії, а на взаємній підтримці в скрутні хвилини і бажанні спілкуватися один з одним.

Він довіряє вам

Дослідження, проведене психологом Деніелом О'Лірі, доводить, що люди в тривалих романтичних стосунках завжди хочуть знати, де в цей час перебуває їх партнер. І це не тому, що постійно підозрюють свого партнера в зрадах.

Бо чоловік, який дійсно любить і піклується про вас, не буде влаштовувати допиту, якщо ви прийшли додому пізно, і не зламуватиме смартфон, щоб почитати повідомлення.

Він допомагає вам

Навіть маючи безліч справ, які доводиться робити щодня, ваш коханий захоче вам допомогти у ваших завданнях. Це і сигналізує про сильні почуття.

Наприклад, якщо ви не розбираєтеся в техніці, а партнер чудово на цього розуміється, то він допоможе розібратися з новим смартфоном або збігає в аптеку, якщо у вас застуда чи ви погано почуваєтеся.

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Він поважає ваші погляди

Дослідження показують, що навіть якщо у вас протилежні політичні погляди, ви все одно можете прожити все життя в мирі та злагоді. А секрет такого щасливого спільного життя – вміння бути відкритим і спокійно сприймати точку зору партнера.



Вам комфортно разом / Фото Unsplash

Він прислухається до вашої думки

Зазвичай пари вирішують всі питання разом – від дрібних побутових проблем до кредитів та іпотеки. Але якщо ви нічого не розумієте в інвестиціях, то дуже важливо, щоб партнер вислухав і дав вам зрозуміти це питання, щоб ви теж брали участь в ухваленні рішення.

Він хоче близькості

Для емоційної близькості у стосунках не обов'язково займатися сексом. Однак, якщо чоловік весь час хоче бути фізично ближче до вас, наприклад кладе руку на талію чи обіймає, то це означає, що партнер відчуває сильний зв'язок з вами.

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Він дивиться на вас

Невербальні сигнали, які ви посилаєте один одному, відкривають таємні почуття. Тож, якщо ви періодично «ловите» його погляд на собі, значить, коханому добре поруч з вами. Тут буде достатньо навіть швидкого погляду, аби показати любов.

З ним ви відчуваєте себе добре

Партнер, який любить і піклується про вас, підвищуватиме вашу самооцінку. Адже ми хочемо бути тільки з тими, хто змушує нас відчувати себе добре. Так, у вас можуть бути сварки чи розбіжності, але якщо відчуваєте впевненість в собі поряд з цією людиною, то ваші відносини будуть і надалі міцніти.