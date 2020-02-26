Як зрозуміти, що ваша дитина ображає інших: 5 ознак

Більшість батьків колись могли помічати, як їхня дитина ображала інших, сварилася чи забирала іграшки в однолітків. І якщо ви хвилюєтеся, що ваша дитина може бути хуліганом, то нижче наведено 5 ознак, які допоможуть вам у цьому розібратися.

Можливо, вам вже телефонували зі школи і повідомляли, що ваш син/донька штовхнули іншого малюка чи образили когось. Тому видання Yourtango опублікувало кілька ознак, які свідчать, що ваша малеча ображає інших.

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Жоден батько не хоче виховати дитину-булера (з англ bully – хуліган), але часом малеча може ображати інших з певних причин. Зокрема, це може бути через низьку самооцінку, конфлікти вдома, імпульсивність, погані стосунки з оточуючими, поганий контроль над своїми емоціями, соціальний дискомфорт тощо.

Як зрозуміти, що ваша дитина ображає інших

Відсутність співпереживання до оточуючих

Ваша дитина може не мати співпереживання чи почуття турботи до інших людей. Зверніть свою увагу, бо це може бути ознакою того, що ваш малюк – хуліган.

Повторювані проблеми з поведінкою

Ваша дитина може вчитися контролювати свої емоції, тому у неї будуть проблеми з поведінкою. Це може означати, що малеча не розуміє своїх дії щодо інших, тому вона імпульсивна під час конфліктів.

Досвід гніву, насильства чи знущань

Якщо ваша дитина зазнала чи стала свідком знущань, насильства, гніву та покарань, то це підштовхуватиме її на відповідні дії. Такі діти бачать агресію чи покарання як відповідь на свої проблеми.

Пристосування у соціумі

Деякі діти дуже гостро усвідомлюють соціальний статус. Таким чином, вони відчувають величезний тиск і напруження, бо хочуть "вписатися" у цей соціум. Вони можуть спробувати керувати та контролювати чимось, тому одержимі своїм соціальним іміджем і не турбуються про інших.

Тенденція принижуватии інших людей

Якщо ви помічаєте, що ваша дитина вказує на недоліки інших і жартує з цього приводу чи ображає інших, то це теж "червоний сигнал" хуліганства.

Низька самооцінка чи страх можуть змусити одних дітей зневажливо ставитися інших. Це ознака того, що ваша дитина потребує допомоги, щоб почувати себе краще та не вдаватися до знущань над іншими.

Що робити батькам

Якщо ви зрозуміли, що ваша дитина – булер, негайно дійте:

Відверто поговоріть з дитиною про те, що відбувається. З'ясуйте, як вона ставиться до своїх дій і як на них реагують інші діти. Ви можете почути, що "всі так роблять" або "він заслуговує на це".

Поясніть, які дії ви вважаєте переслідуванням інших. До них відносять цькування, образливі прізвиська, загрози фізичного насильства, залякування, висміювання, коментарі з сексуальним підтекстом, бойкот або підбурювання до ігнорування, плітки, публічні приниження, штовхання, плювки, псування особистих речей, принизливі висловлювання або жести.

Діти-агресори заперечують булінг так довго, наскільки можуть. Спокійно поясніть дитині, що її поведінка може зашкодити не лише жертві, але й усім оточуючим. Дайте зрозуміти дитині, що агресивна поведінка – серйозна проблема, і ви не будете терпіти це в майбутньому.