Як зрозуміти, що вашим стосункам потрібна пауза

Часом буває, що тимчасова перерва здатна зняти емоційне напруження в стосунках пари та допомагає розібратися у своїх почуттях. Адже, провівши якийсь час окремо, ви зможете все обдумати та зрозуміти, чи вам потрібен ваш партнер.

Проте зверніть увагу на той факт, що найчастіше зробити паузу пропонує той, хто думає про розставання, передає UkrMedia.

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Пауза в стосунках: для чого вона

Для початку, ви маєте розуміти, що пауза не рятує від проблем. Якщо у вас виникли якісь труднощі, то вони самостійно не зникнуть за деякий час, коли ви житимете окремо.

Але без паузи інколи просто неможливо обійтися, адже це й можливість розібратися в собі. Це може допомогти зібратися з думками та правдиво оцінити свою поведінку і вчинки партнера. Проте думки про перерву в стосунках можуть символізувати те, що ви хочете розійтися з людиною. То, можливо, вам саме це і треба зробити?



Зробіть паузу в стосунках, якщо відчуваєте, що це дійсно потрібно/ Фото newsdaily

Коли потрібно зробити перерву в стосунках

Якщо ви перестали розуміти один одного. Інколи люди відчувають, що щось пішло не так, ви чи вас перестали слухати, час від часу партнер чіпляєтеся до дрібниць тощо.

Вам стало нудно один з одним. Якщо у вас зникло бажання чи теми для розмов, ви не маєте бажання піти кудись разом чи сперечаєтеся за фільм, який плануєте подивитися.



Інколи пауза просто необхідна в стосунках/ Фото newsdaily

Якщо ви не бачите взаємності з боку вашого обранця. Часто буває так, що дівчина готова йти на поступки, натомість хлопець хоче зробити все по-своєму. І якщо ви ображаєтеся на нього, він наче не бачить цього.

Коли ви розумієте, що всі проблеми виникають через вас. Партнер може ставитися до вас як і завжди, а вам хочеться чогось нового. В такому разі не потрібно одразу розібратися, зробіть перерву і подумайте.

Якщо у вас є відчуття, ніби ви у рабстві чи ув’язненні. До прикладу, ваша друга половинка не дозволяє вам гуляти з подругами чи піти кудись без його відома та ревнує до всіх знайомих.

Але зауважте, що перед рішенням зробити паузу, вам потрібно поговрити про це зі своїм коханим/коханою. Окрім того, ви маєте обоє вирішити, скільки триватиме ця перерва: найоптимальніший варіант – місяць.

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Так, пауза у відносинах може повернути іскру між чоловіком і жінкою. Проте будьте готові і до того, що вона може не врятувати вашу пару і плавно перейде в розрив.