Яка модель мислення може зіпсувати стосунки

Часто люди, які перебувають у близьких стосунках, хочуть розслабитися і не турбуватися про те, що ці відносини можуть закінчитися. Але не у всіх це виходить зробити. Дехто продовжує задаватися питаннями, що друга половинка робить у вільний час і чи не зраджує. Ці занепокоєння постійно крутяться в голові і можуть створювати негативні думки, що псує стосунки.

Звідки беруться такі ідеї про закінчення стосунків? Все тому, що люди відчувають себе невпевнено у собі, тому їм постійно потрібне підтвердження від їхніх партнерів, що ті їх кохають, пише Psychology Today.

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На жаль, ця чутливість і низьке почуття власної самовпевненості можуть зіпсувати стосунки. Адже цим ви можете створювати невиправданий стрес для свого партнера, що між вами все не так добре.

Парам важко мати надію і мрію на щасливе спільне майбутнє, коли один партнер завжди невпевнений у стабільності стосунків. Це може додати страху відмови (що вас покинуть, – Сім’я 24) та зменшити почуття задоволення у стосунках.



Своєю поведінкою партнер може зіпсувати стосунки / Фото Fresh50

Психологи університету Теннесі Єріка Норона та Дебора Уельш вважають, що молоді люди просто не знають, чого хочуть від відносин. Якщо вони ще не знайшли себе, то можуть шукати якогось підтвердження від свого партнера щодо відносин.

До того ж, люди з низькою самооцінкою демонструють такі чотири характеристики:

нездатність регулювати свої емоції перед емоціями, вираженими іншими;

емоційне відхилення, при якому вони віддаляються від інших, щоб зберегти свою незалежність;

не вміння дотримуватися власних цінностей, коли кидають виклик оточуючим;

злиття з іншими, при якому людина постійно шукає схвалення інших.

Психологи стверджують, що довготривалі відносини вимагають і роботи над собою, зокрема вашими власними страхами та невпевненістю. Окрім того, партнер, який по-справжньому піклується про вас, може здивувати вас прийняттям і любов'ю.