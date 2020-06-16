Підлітковий вік – це складний етап дорослішання. Це вік змін, коли у дітей розвиваються звички. Тому тут важливо батькам навчити підлітка необхідним навичкам, які допоможуть у майбутньому.

Деякі навички є дуже важливими для дитини, адже відповідають за її ефективність та успішність. Так, без самоорганізації, критичного мислення, емоційного інтелекту важко собі уявити успішну людину, тому батьки мають вчасно розвивати ці навички у підлітків, пише Womo.

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Що таке soft skills? Це так звані м’які навички людини (звички), які відповідають за успішну та ефективну роботу людини. До них можна віднести тайм-менеджмент (раціональне планування і використання часу), самоорганізацію і ораторську майстерність. Нижче читайте, чого підлітків треба обов'язково навчити:

Типологія людини

Часом доволі складно спілкуватися з людьми, можуть виникати непорозуміння, які часом переростають у конфлікти. Саме тому знання себе, своїх сильних та слабких рис, особливостей, а також розуміння інших людей дозволяє ефективно взаємодіяти. Тут варто розумітися у темпераментах людини – хто такі флегматики, сангвініки, холерики та меланхоліки.



Навчіть підлітків розуміти людей / Фото Raising Children

Варто доносити до дітей, що належність до якогось з типів не означає, що людина погана чи хороша. Особливості темпераменту можуть допомагати в певних життєвих ситуаціях. Головне, знати це про себе і використовувати.

Експерти називають також чотири поведінкові типи людини:

Командир – рішучий, орієнтується на досягнення цілі, проте має труднощі з комунікації з іншими.

Зірка – відрізняється творчим підходом, також націлена на результат, але їй важко керувати своїм часом і своїми емоціями.

Дружелюби – дипломатичні, працюють на команду, орієнтуються на задоволення інтересів усіх і пошуки компромісів. А так, на жаль, страждає результат.

Аналітики – стабільні, хочуть все впорядкувати, проаналізувати, проте, комунікації, переговори – не їх сильна сторона.

Тайм-менеджмент

Ця тема особливо актуальна на карантині, коли зникло відчуття часу. Кожній людині важливо вміти впорядкувати свій час і простір, щоб робити все не в останню ніч.

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Для підлітків зрозумілими та доступними є кілька технік:

техніка Pomodoro – метод керування часом, суть якого полягає в плануванні робочих блоків — 25 хв працюємо, 5 хвилин перерва. Після 4 блоків – велика перерва на 20-30 хвилин. правило двох хвилин – те, що можна зробити за дві хвилини, не варто відкладати. Робіть це завдання відразу. правило робочого столу – під час роботи тримайте стіл чистим. Залишіть тільки те, що вам необхідне. Це дозволить не розпорошувати увагу на зайві речі. з’їж жабу першою – найважчу, найгіршу для вас справу зробіть першою ще вранці. Бо так ви скинете зайве напруження, нервовість і матимете цілий день у своєму розпорядженні.

Створення цілей

Ця технологія використовується в проєктному управлінні, менеджменті. Підліткам важливо навчитися формулювати те, чого вони хочуть досягти, і тоді мрії перетворювати в конкретні цілі. Адже правильно записана ціль є наполовину досягнута.

Самоорганізація

Експерти радять підліткам організовувати та планувати свій день, і все записувати у щоденники чи блокноти. Це може бути як паперовий формат для щоденних записів, так і електронний додаток. Це дозволить дитині організувати своє життя, не забувати важливі речі, заощаджувати сили і уникати хаосу.



Самоорганізація та планування часу дитиною / Фото Womo

Критичне мислення

Для цього важливо вміти чути протилежну точку зору, вміти абстрагуватися від свого попереднього досвіду – ставити під сумнів вхідну інформацію й власні переконання.

Основи критичного мислення закладаються у дитинстві, коли малеча у пошуках відповідей ставить багато запитань. Тому тут завдання батьків – підтримувати допитливість. Також варто вчити дитину чітко доносити свою точку зору, аргументувати та відстоювати її.

Ораторська майстерність

Для підлітка мало що видається більш важливим і лякаючим, як вміння гарно та впевнено говорити. Тому варто навчити дитину ораторської майстерності. Зокрема, вони можуть вчитися перед дзеркалом, на камеру тощо.

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Адже голос – це головний інструмент людини і варто використовувати його сповна: міняти інтонацію, робити акценти, тримати аудиторію енергетикою.

Також під час розмови слідкуйте за паузами. І зверніть увагу на слова та звуки-паразити, які можуть заповнювати такі паузи і намагайтеся уникати: "е-е-е-е", "ну-у-у", "типу" і т.д. Використовуйте жести для підсилення інформації, додавайте вашим словам значимості.