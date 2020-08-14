Багатьох батьків цікавить, коли діти можуть самі залишатись вдома на деякий час і не матимуть через це хвилювань. Дитяча психологиня Тетяни Кирієнка рекомендує залишати дітей на декілька хвилин самих вже у 6-7-річному, але все залежить від самих дітей.

На думку експерта Тетяни, до кожної дитини потрібний індивідуальний підхід. Саме тому деякі діти готові залишатись до пів години часу, до прикладу, вдома самі, коли їм всього лише 5 років, а є такі діти, які бояться бути наодинці і в 10.

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Саме тому психологиня рекомендує дивитися на дитину, аналізувати її поведінку та слухати, що вона каже, повідомляє The Village Ukraine. У нашій країні немає закону, де вказується конкретний вік дитини, з якого вона може залишатись вдома наодинці, але тоді все, що з нею може трапитись, лягає "на плечі" батьків.

Коли залишати дитину вдома?

Саме батьки повинні вирішити та оцінити власну дитину – наскільки вона самостійна, що може зробити в тому чи іншому випадку, чи знає правила безпеки для неї, чи знає, що не варто пускати додому сторонніх людей. Якщо ваші діти спокійно на це погоджуються, то спробуйте перші рази на 10 – 15 хвилин відходити у магазин, поки вона займається малюванням чи іншим заняттям. Якщо ж дитина хникає чи починати говорити, або що гірше – плакати, відкладіть такий візит на пізніше.



З якого віку залишати дітей самих вдома / Фото: Pexels

Якщо є позитивна динаміка, то час перебування вашої дитини на самоті щоразу збільшуйте на 15 – 20 хвилин. "Але не варто залишати дитину 6 – 7 років на понад 1,5 – 2 години. Довше 2 годин дитині важко перебувати на самоті. Звісно, тривалість зростає з віком". Також психолог не рекомендує залишати відповідальність на старших дітях за життя молодших братиків чи сестер, адже вони можуть злякатись відповідальності.

Що робити, якщо дитина подилась сама залишитись?

Найперше, поясність їй, щоб вона не відчиняла двері чужим та не говорила з ними. Говоріть з ними про це обережно, щоб у малечі не виникло ще більше страху.

Заберіть із легко доступних місць гострі предмети та прилади, що вмикаються в розетку. Перекрийте газ, якщо дитина зможе легко дістатись до газової плити, та воду у випадку легкодоступності до ванної чи раковин. Також перевірте, чи закриті вікна, а що краще – замкніть їх на ключ, якщо є така можливість.

Чим зайняти дитину на час вашої відсутності?

Обов'язково скажіть дитині, через скільки хвилин чи годин ви повернетесь, – так малечі буде спокійніше і безпечніше. Діти добре сприймають, коли їм говорять чіткий час. Можна показати на годиннику, що коли ця стрілочка буде ось тут – батьки повернуться. Але дорослі повинні обов'язково виконати обіцяне, щоб не викликати зайвих хвилювань у дітей. Також ви можете зателефонувати дитині на час вашої відсутності.



Займіть чимось дитину на час вашої відсутності / Фото: Pexels

За цей час, поки ваша дитина сама залишається вдома, запропонуйте їй намалювати красивий пейзаж, або скласти конструктр чи увімкнути мультфільми. Знайдіть для дітей заняття, аби їм не було нудно і вони не починали шукати для себе "розваги" в небезпечних для них місцях.