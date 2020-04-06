"Йдемо ловити ведмедя": батьки вигадали цікавий спосіб гуляти з дітьми на карантині

Люди по всьому світу намагаються підтримати батьків, які повинні проводити весь час з дітьми, не маючи змоги гуляти з дітьми на майданчиках. Тож, сусіди почали виставляти іграшкових ведмедів на свої підвіконня, щоб прогулянка малечі стала цікавішою.

Маленьким діткам важко змиритися з суворими правилами карантину, уникаючи ігор на дитячих майданчиках, пише Dailybaby.

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Тому сусіди використали цікаву ідею з книги Майка Роузен "Ми йдемо ловити ведмедя" 1989 року. В ній вся сім’я вирушає на пошуки ведмедя, долаючи різні перешкоди.

Так, жителі США, Австралії, Нової Зеландії та Великої Британії вирішили ставити на вікна своїх будинків плюшевих ведмежат, перетворюючи порожню і нудну вулицю на місце "проживання" диких тварин, куди можна вирушити на азартне полювання.

It seems it’s a thing for parents to take kids on a bear hunt. I remember reading this fabulous book to my kids. Please put your teddys (and jolly tall) in your street facing windows. #GoingOnABearHunt pic.twitter.com/xgdmEZjJ7m — NellyMoondarra (@Moondarra) April 1, 2020

Ця традиція поширюється мережею з хештегом #GoingOnABearHunt (це англійська назва книги "Йдемо ловити ведмедя"). Правила прості: всі охочі розміщують плюшевих ведмежат на своїх підвіконнях, балконах і навіть галявинах, а батьки, що гуляють з дітьми, шукають їх під час прогулянок.

Проте, зазначимо, що в Україні це поки зробити неможливо. Тому що з 6 квітня влада посилює заходи безпеки, тому навіть такі прогулянки краще відкласти. Відтепер забороняється пересуватися вулицями більш ніж удвох, за винятком дорослих, які супроводжують дітей.