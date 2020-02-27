Її плаття одягали Кароль, Порошенко та Джексон: як українська дизайнерка підкорює світ

Українська дизайнерка Вікторія Гресь вже 27 років створює неймовірний одяг, незалежно від будь-яких криз, короткочасних трендів і щоденної появи нових імен. Жінка досі утримує свої позиції на вибагливому fashion-олімпі.

Видання "Сегодня. Lifestyle" поспілкувалося з дизайнеркою про те, як їй вдалося запустити свою лінію одягу, а також співпрацю з Джанет Джексон, Мариною Порошенко і Тіною Кароль.

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Як все починалося

"Я рано зрозуміла професію зсередини. І шити почала рано: років з п'яти шила лялькам, з десяти – собі і мамі. Скільки себе пам'ятаю, завжди щось робила: клеїла, в'язала, шила, фарбувала. Батьки завжди мене заохочували в захопленні шиттям і купили швейну машинку", – сказала Вікторія.

Дизайнерка розповіла, що навчитися все робити ідеально було важко. Вона мучилася, плакала, псувала тканини, але її мама терпіла, вірила в неї і носила навіть не дуже добре зшиті речі.

Як виникають ідеї для створення одягу

"Я роблю те, що мені зрозуміло, не перемикаючись на тренди. У цьому і проявляється моя чесність як художника. А якщо шити тільки те, що зараз модно, то це вже не творчість. Скільки вже нових брендів так відкривалися, випускали кілька колекцій і, не проіснувавши й року, закривалися", – наголосила дизайнерка.

Вікторія Гресь розповіла, як стати хорошим фахівцем. Зокрема, варто постійно навчатися і вдосконалюватися.

Я років з 10 "хвора" своєю справою, любила і хотіла робити тільки це. Закінчила інститут, потім шість років робота в театрі. Створювала речі навіть у часи найжахливішого дефіциту за радянськими журналам на зразок "Работницы",

– заявила дизайнерка.

Де Вікторія бере натхнення для роботи? "Я схильна тверезо дивитися на речі. Найменше я вірю в те, що можна поїхати на Мальдіви, місяць нічого не робити, тільки спостерігати за тим, як сідає і встає сонце, зловити натхнення і придумати щось геніальне. Але я вірю в свій багаж знань і свої відчуття. Для мене натхнення – це, скоріше, структуризація, де рушійною силою виступає певна ідея, яку раніше в силу тих чи інших причин тобі не вдавалося реалізувати", – розповіла вона.

Як дизайнерка реагує на новомодні божевільні тренди? За словами Вікторії, вона ніколи не брала їх до своєї уваги. "Численні щохвилинні нововведення орієнтуються на молоде бадьоре покоління – все це маркетинговий хід. Але ж ми розуміємо, що в кожного міленіала теж є батьки, і вони також хочуть одягатися в зрозумілому їм стилі", – сказала дизайнерка.



Вікторія Гресь / Фото з фейсбук-сторінки дизайнерки Вікторія Гресь / Фото з фейсбук-сторінки дизайнерки

Вона додала, що продукт творчості, створений з ідеєю, ніколи не старіє, в цьому і феномен маленької чорної сукні Шанель.

"Казка про глянсовий fashion-світ сильно перебільшена. Неправильно, коли вартість сукні така сама, як і вартість невеликого автомобіля. Тут вже явно маркетологи взялися за справу і продають повітря. 15-20 тисяч євро за сукню, а сумочка за 5 тисяч євро – це не про дизайн і якість, а про престиж, статус і бізнес", – сказала Вікторія.

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Дизайнерка наголосила, що вона не користується послугами маркетолога. Жінка сама постійно аналізує, чому люди це купують, як все можна поліпшити.

Як дизайнерка розпочинає створення нової колекції? "Я одягаю те коло людей, яким цікаве моє бачення. Я створила свій умовний "клуб однодумців» і готова з ними ділитися знаннями й енергією. Мої клієнти також учасники процесу, адже часто мені ідеї приходять після спілкування з ними», – поділилася Вікторія.

Вбрання Вікторії Гресь на Марині Порошенко, Тіні Кароль та Джанет Джексон

Зазначимо, що саме Вікторія Гресь створювала знаменитий наряд Марини Порошенко до дня інавгурації президента.

"Мандражу не було, я сфокусувалася на ряді чітко поставлених завдань: визначитися з кольором, відповідність протоколу, простежила, щоб костюм правильно сів по фігурі, руки були прикриті, була дотримана допустима довжина сукні". – сказала дизайнерка.



Марина Порошенко у сукні дизайнерки Вікторії Гресь / Фото пресслужби

За її словами, бренду важливо було створити образ сучасної леді. Іноді й стилісти зірок звертаються до дизайнерки зі своїми несподіваними рішеннями.

Так, до речі, сталося і зі світлодіодною сукнею для Тіни Кароль. "Підсвітити" наряд була якраз ідея її стилістів, які побачили в соцмережах казкові снігові сукні.

"І у нас це вийшло! Але оскільки тканина дуже повітряна, тонка і легко рвалася, ми спеціально пошили кілька примірників. Та й з Тіною ми співпрацюємо вже не вперше, 13 років тому я шила її костюм для конкурсу Євробачення", – зізналася Вікторія.

Щодо Джанет Джексон (співачка, сестра Майкла Джексона – ред.), то дизайнерка розповіла, що спочатку не повірила, коли її зателефонував менеджмент співачки і подумала, що її хтось розігрує.

"Вони дізналися про нас із журналу Collezioni, де ми розмістили свою нову колекцію, там було багато виробів зі шкіри. Стилісти Джанет замовили костюми для балету Джексон і два для неї самої. Але особисто ми не зустрічалися, відшивали тут і відправляли в Америку", – додала Вікторія.