Жінка перетворила кімнату доньки на Хогвартс: неймовірні фото

Жінка, яка займається декором приміщень, перетворила кімнату доньки на справжній Хогвартс. Адже якщо твоя мама – художниця, то ти можеш ночувати у спальні Грифіндору, а уроки робити у магічному класі.

Художниця Поллетьє Преє з Нідерландів працює домашнім декоратором та вигадує дизайн для дитячих кімнат – розмальовує їх картинами із персонажами з казок та мультфільмів. Жінка виклала фото кімнати доньки в Facebook, і це викликало захват у користувачів соцмережі.

Важливо! Художник намалював свою сім'ю в стилі популярних мультиків та відомих митців: милі ілюстрації

Жінка побачила, що її дочка Віллоу захоплюється книгами про Гаррі Поттера, тому вирішила перефарбувати її кімнату. Цікаво, що ця робота разом з перервами тривала близько трьох років.

За словами самої художниці, все почалося зі стіни, де намальований Гаррі на мітлі біля Хогвордсу. Адже одного разу жінка побачила в інтернеті шпалери з магічною школою, тому ця ідея її надихнула.

Коли вона закінчила малювати стіни, то вирішила одразу обставити її відповідними меблями. Зокрема, у антикварному магазині вона знайшла стару зелену скриню, а в магазині старих речей – невелику шафу в цьому ж стилі. Навіть мантії, які вона повішала біля входу в кімнату, пошила її мама.

У спальному місці дівчинки художниця облаштувала сам факультет Грифіндору. А "вигляд з вікна" – кадр із фільму "Гаррі Поттер та в’язень Азкабану".

Цікаво, що біля входу на гостей чекає портрет Гладкої Пані — як той, що охороняє вхід у вітальню Грифіндору у книгах та фільмах.

А в "магічному класі" дитина з задоволенням виконує домашнє завдання, уявляючи себе Герміоною.