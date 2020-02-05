Жінка втомилася чекати і за два тижні організувала таємне весілля для коханого: фото

Пара з США заручилися 6 років тому, проте ніяк не могла спланувати весілля. Наречена Ніколь Арнетт настільки втомилася чекати, що таємно організувала свято, здивувавши свого нареченого імпровізованою церемонією замість новорічної вечірки.

40-річна ріелторка з Канади Ніколь заручилася з 39-річним бізнесменом Даніелем у 2014 році після скромної пропозиції руки і серця у себе вдома. Цікаво, що тоді чоловік подарував жінці обручку своєї бабусі, передає видання Metro.

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Зазначимо, що у закоханих вже є дитина. Але пара кілька років не могла вирішити, як саме хоче провести свій важливий день. Тож після декількох невдалих спроб у жінка з'явилася ідея здивувати чоловіка.



Жінка написала: "Дені, ми були заручені протягом 6 років" / Фото Metro

Її план полягав у тому, щоб замаскувати їх весільну церемонію під новорічну вечірку, яку вона і Даніель влаштовували щороку.

"Я гуляла з подругою і сказала: "Думаю, я збираюся здивувати Даніеля та одружити нас. Я подумала, що це буде приємний сюрприз і дійсно особливий, і моя подружка, яка його дуже добре знає, повністю погодилася та сказала, що це чудова ідея", – відповіла Нікодь.

Тож завдяки допомозі друзів і родини, які були присутні на вечірці, Ніколь змогла організувати церемонію протягом двох тижнів за менш ніж 3 тисячі доларів. При цьому наречений ні про що не підозрював.



Здивований наречений на весіллі-сюрпризі / Фото Metro

"Я ані на мить не турбувалася про те, що Деніелю це не сподобається. Я знайшла весільного розпорядника, забронювала зал і сказала Даніелю, що сьогодні не хочу нічого готувати, – сказала жінка.

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Так, у перший день 2020 року, коли 35 гостей зібралися на пляжі Бонні Брук, Ніколь, нарешті, розповіла Деніелю, що їх вечірка має прихований мотив.

Ніколь для весільної сукні обрала старе плаття зі свята своєї подруги друга. Діти друзів несли квіти, а їх власний син був носієм обручок, а двоє друзів співали подружжю та грали на гітарі перед церемонією.



Наречені цілують сина / Фото Metro

"Після церемонії уся вечірка виконувала нам пісню Бітлз "When i'm 64", а потім ми стрибнули в океан. Даніель сказав, що не міг уявити кращої події", – підсумувала Ніколь. За словами жінки, медовий місяць вони плануватимуть вже спільними зусиллями.