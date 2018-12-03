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      Фанати "Карпат" спалили прапор Росії на матчі з "Арсеналом-Київ": фото

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      Вболівальники "Карпат" спалили прапор Росії
      Вболівальники "Карпат" спалили прапор Росії

      Під час матчу 17-го туру УПЛ між "Карпатами" і "Арсеналом-Києвом" (1:1) вболівальники львівського клубу на трибунах провели своєрідний перформанс.

      Ультрас "Карпат" на трибунах спалив прапор Росії, повідомляє Ua Ultras у своєму Facebook.

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      Нагадаємо, що сам поєдинок закінчився результативною нічиєю (1:1). "Карпати" змогли обійти "Олімпік" в турнірній таблиці УПЛ. "Арсенал-Київ" залишається останнім з 8 очками.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол УПЛ ФК Карпати ФК Арсенал-Київ
      Джерело: 24 Канал
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