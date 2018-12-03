Фанати "Карпат" спалили прапор Росії на матчі з "Арсеналом-Київ": фото

Під час матчу 17-го туру УПЛ між "Карпатами" і "Арсеналом-Києвом" (1:1) вболівальники львівського клубу на трибунах провели своєрідний перформанс.

Ультрас "Карпат" на трибунах спалив прапор Росії, повідомляє Ua Ultras у своєму Facebook. Читайте також: Тайсон агресивно вдарив гравця "Олімпіка" по ногах, але отримав тільки жовту: відео Нагадаємо, що сам поєдинок закінчився результативною нічиєю (1:1). "Карпати" змогли обійти "Олімпік" в турнірній таблиці УПЛ. "Арсенал-Київ" залишається останнім з 8 очками. Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24