Фанати "Карпат" спалили прапор Росії на матчі з "Арсеналом-Київ": фото
Під час матчу 17-го туру УПЛ між "Карпатами" і "Арсеналом-Києвом" (1:1) вболівальники львівського клубу на трибунах провели своєрідний перформанс.
Ультрас "Карпат" на трибунах спалив прапор Росії, повідомляє Ua Ultras у своєму Facebook.
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Нагадаємо, що сам поєдинок закінчився результативною нічиєю (1:1). "Карпати" змогли обійти "Олімпік" в турнірній таблиці УПЛ. "Арсенал-Київ" залишається останнім з 8 очками.
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Джерело: 24 Канал
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