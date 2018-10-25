Фанати "Марселя" та "Лаціо" влаштували масову бійку перед матчем Ліги Європи: відео
Напередодні матчу французького "Марселя" та італійського "Лаціо" у Лізі Європи у четвер, 25 жовтня, фанати команд влаштували масову сутичку.
За даними місцевих ЗМІ, участь у бійці брали 7-80 осіб з кожної сторони.
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Даних про постраждалих поки немає.
Відео сутички фанатів "Марселя" та "Лаціо"
Джерело: 24 Канал
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