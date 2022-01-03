Фантомні болі Путіна про "імперську Росію" дуже небезпечні, – Цимбалюк

Росія підвищує напругу перед перемовинами зі США. Водночас фантомні болі Володимира Путіна про "імперську Росію" дуже небезпечні для України.

Про це заявив журналіст Роман Цимбалюк. Під час своєї пресконференції очільник Кремля на безпосередні запитання про те, чи може гарантувати ненапад на Україну вже за межами окупованих територій, фактично відповів "ні".

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За словами Цимбалюка, Путін "з'їхав" й із запитання про те, чи готовий віддати наказ стріляти в українців. Зважаючи на це, до слів президента Росії потрібно ставитися уважно.

Ці фантомні болі Володимира Путіна про імперію і себе як імператора – дуже й дуже небезпечні,

– наголосив журналіст.

Коли Володимира Путіна під час його пресконференції запитали про окупацію Криму, той посипав абсурдними заявами . Зокрема, про те, що Україну "створив" Володимир Ленін.

Як розповів Цимбалюк, Росія розуміє лише силу, тому тільки готовність України знищувати загарбників може комусь у Кремлі "прочистити мізки".

"Ця готовність є, і тому я з оптимізмом дивлюся на майбутнє нашої держави. Усе в нас буде гаразд насправді. І зиму перезимуємо, і війну переможемо", – наголосив журналіст.

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Що цьому передувало

Володимир Путін 23 грудня провів велику пресконференцію, під час якої підбив підсумки року.

Очільник Кремля зухвало заявив, що після розпаду СРСР частина історичних російських територій нібито залишилася в Україні. Водночас Революцію Гідності він називав "держпереворотом".

Путін намагався переконати усіх у тому, що Київ начебто "готує третю військову операцію на Донбасі".

Президент Росії під час пресконференції згадав й Володимира Зеленського. За його словами, український президент нібито "потрапив під вплив нациків".

Фейгін прокоментував пресконференцію Путіна: дивіться відео