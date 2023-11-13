Фаріон підставила хлопця з Криму, який підтримав її: до нього прийшла ФСБ
Мовознавиця Ірина Фаріон втрапила у новий скандал: вона фактично "здала" ФСБ студента з Криму, який написав їй листа зі словами підтримки.
Що сталось
8 листопада студент-філолог з Криму написав мовознавиці Ірині Фаріон листа на пошту, де висловив підтримку. Своєю чергою, Фаріон зробила скриншот листа та опублікувала в телеграм, не приховавши імені відправника. Про те, чому так сталось, і до яких наслідків призвела нерозсудливість – розповідає 24 Канал.
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Зокрема, в листі хлопець висловив подяку мовознавиці, назвавши її "променем серед темряви окупації".
Навіть не уявляю собі, як під час звільнення рідної Керчі я вийду на Чкалова і буду зустрічати українських воїнів, які будуть говорити кацапською. Звідки я буду знати, що це наші, а не москалі, які вбралися в українську військову форму,
– написав студент, додавши, що підтримує позицію Фаріон.
Фаріон, публікуючи скриншот листа від Максима, не приховала його особисті дані. Імовірно, вона не розуміла, що наражає його на небезпеку. Водночас у коментарях до допису їй про це написали користувачі та попередили, що це може становити проблеми для Максима.
Втім, допис все ще на сторінці Фаріон.
Лист від Максима, який оприлюднила Фаріон / Скриншот
Скриншот миттю підхопили російські пропагандисти, які дякували Фаріон за "співпрацю". ФСБ уже навідалась до студента та змусила вибачатися на камеру. Відео з Максимом з'явилося у мережі.
Російські пабліки активно пишуть про ситуацію / Скриншот
"Зі мною провели інтелігентну бесіду (у Центрі окупантів з боротьби з екстремізмом), і я повністю відмовляюсь від своїх поглядів, бо розумію, що був не правий", – заявив Максим у відео.
Хлопця змусили записати вибачення на фоні російського прапора: відео
Мовний скандал з Фаріон: головне
- Фаріон негативно висловилась щодо того, що деякі військові полку "Азов" говорять російською мовою. Зокрема, сказала, що не вважає російськомовних захисників українцями і патріотами, і назвала їх "збродом".
- Екскомандир полку "Азов", майор ЗСУ, заступник командира 3 окремої штурмової бригади Максим Жорін відповів Фаріон, що "ніхто не давав права відкривати рота у бік бійців "Азову", Третьої штурмової чи будь-якого другого підрозділу української армії".
- Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець одразу звернувся до правоохоронних органів.
- Як наслідок, її перевіркою вже зайнялися Нацполіція, СБУ та Нацрада з питань телебачення та радіомовлення.