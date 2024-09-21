Іран передав Росії балістичні ракети, але без пускових установок, – Reuters

Нещодавно стало відомо, що Іран передав Росії балістичні ракети малої дальності Fath-360. Втім, країна-агресорка не отримала пускових установок, які необхідні для їх запуску.

Про це агентству Reuters повідомили три поінформовані джерела – європейський дипломат, представник європейської розвідки та американський посадовець. На те, що Росія не отримала пускових установок для іранських ракет, може бути декілька причин.

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Чому Росія не отримала пускові установки до іранських ракет

За словами американського співрозмовника видання, Іран не поставив Росії пускові установки на момент оголошення США про постачання іранських ракет.

Водночас представник європейської розвідки без уточнень заявив, що не очікував передачі пускових установок Москві.

Опитані виданням експерти озвучили кілька можливих причин, чому Росія не отримала пускові установки для Fath-360.

Одна з версій полягає в тому, що Москва може планувати адаптувати свої вантажівки для транспортування ракет. Інша – Тегеран міг залишити можливість для маневрів у переговорах із західними країнами.

Наразі військова допомога Ірану російській кампанії в Україні включає постачання сотень безпілотників, артилерійських снарядів, а також широку підтримку виробництва БпЛА в Росії.

До слова, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що його країна підтримуватиме всі європейські санкції проти Ірану через передачу ракет Росії. Він також зазначив, що найкращою відповіддю на це було б, якби Україна завдала ударів по складах, де зберігаються ці ракети.