На фестиваль "Файне місто" запросили російські гурти: їх уже перевіряє СБУ

У Тернополі наприкінці липня пройде фестиваль "Файне місто". Як і київський Atlas Weekend він вже потрапив у скандал через російських виконавців, які приїдуть виступати.

Мер Тернополя Сергій Надал надіслав листа в управління Служби безпеки України в Тернопільській області. Він попросив перевірити правоохоронців законність приїзду російських гастролерів.

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Мерія закликає скасувати виступ росіян

Міська влада Тернополя просить СБУ перевірити, чи законно ці музиканти перетнули державний кордон і чи легітимно перебувають в Україні. Окрім того, Сергій Надал звернувся до організаторів "Файного міста" із закликом скасувати виступи російських музикантів.

Він додав: міська рада не є співорганізатором події, тому не може самостійно впливати на вибір артистів.

Приводом до написання листа стала заява місцевого "Правого сектора".

Про яких виконавців ідеться:

Це 4 гурти з Росії:

Louna;

"Порнофільми";

Wildways;

Anacondaz.

Щодо останнього гурту – то він виступав в окупованому Криму і мав трирічну заборону на в'їзд до України. Втім, у 2020 році термін цієї заборони завершився, то організатори фестивалю запросили гурт у Тернопіль.

У СБУ кажуть, що все законно

Самі організатори на своєму сайті чи у соціальних мережах наразі ніяк не прокоментували обурення щодо виступів російських артистів.

Служба безпеки стверджує, що ще до звернення міської ради Тернополя почала перевірку громадян Росії, які мають виступити на фестивалі. Як розповів речник СБУ у Тернопільській області Петро Королюк у коментарі "Українській правді", перевірка 21 людини завершилася.

Законних підстав для їхнього недопущення не виявили. Перевірка ще 16 іноземців тривають. Про кого саме йдеться, у ЗМІ не зазначили.

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