Федеральний сенат Бразилії визнав Голодомор в Україні геноцидом

Федеральний сенат Бразилії визнав Голодомор в Україні 1932 – 1933 років геноцидом українського народу.

Відповідний законопроєкт сенатора Альваро Діаса, який визнає Голодомор геноцидом українського народу, схвалили під час засідання Федерального Сенату 26 квітня.

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Законопроєкт схвалили одноголосно. Наступним етапом буде голосування у Палаті Депутатів Національного Конгресу Бразилії.

У Бразилії буде День пам'яті жертв Голодомору

Законопроєкт передбачає, що четверта субота листопада в Бразилії буде Днем пам’яті жертв Голодомору.

Президент Сенату Родріго Пачеко виступив на підтримку цього проєкту та засудив війну Росії проти України.

Ми з самого початку засуджуємо це вторгнення, ми засуджуємо цю війну і рішуче відкидаємо її, ми солідарні з українським народом. У межах наших можливостей, як Федеральний Сенат і Національний Конгрес, ми будемо на боці українського народу,

– заявив він.

Доповідач проєкту сенатор Оріовісто Гімарайнш зауважив, що Голодомор був одним із визначальних моментів 20-го століття й визнання його геноцидом "необхідно для того, щоб пролити світло на історію, сприяти повазі прав людини та допомогти запобігти подібним катастрофам у майбутньому".

Тих, хто намагався зберегти їжу, карали, вбивали або відправляли в трудові табори. Масштабні конфіскаційні кампанії, обмеження на іноземну допомогу та заборона збирати продукти, які перегнивали на полях, ще більше збільшили смертність,

– розповів автор законопроєкту Альваро Діас.

Визнання Голодомору геноцидом у світі

У листопаді 2006 року Верховна Рада ухвалила закон "Про Голодомор 1932 – 1933 років в Україні" й офіційно встановила Голодомор геноцидом українського народу.

Канадський дослідник українського походження Любомир Луцюк пояснював, що багато країн не визнають Голодомор геноцидом через страх образити Москву. Але після повномасштабного вторгнення Росії в Україну світ починає відмовлятися від російської газової голки й все частіше називає речі своїми іменами. Нещодавно до країн, які визнали Голодомор геноцидом українців, долучилася Чехія.

Країни, які визнали Голодомор геноцидом (Без урахування Чехії та Бразилії)/ Інфографіка 24 каналу

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