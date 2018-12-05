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      Федерація баскетболу України створила новий чемпіонат з баскетболу 3х3

      23 Читать новость на русском
      В Україні з'явиться Суперліга з баскетболу 3х3
      В Україні з'явиться Суперліга з баскетболу 3х3

      Федерація баскетболу України презентувала новий проект з баскетболу 3х3, який дасть можливість всім топовим колективам країни ефективно проводити зимовий сезон та підходити до літніх міжнародних змагань в максимальній готовності.

      Якісно новий підхід до організації проектів з баскетболу 3х3 ФБУ презентує у форматі Суперліги.

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      Також Федерація баскетболу України запрошує всіх на перший тур чемпіонату, який відбудеться 11 грудня в Києві. Місце проведення – спорткомплекс "Меридіан" з 10:00 до 21:00.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Баскетбол чемпіонат України з баскетболу
      Джерело: 24 Канал
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