Федерація баскетболу України створила новий чемпіонат з баскетболу 3х3

Федерація баскетболу України презентувала новий проект з баскетболу 3х3, який дасть можливість всім топовим колективам країни ефективно проводити зимовий сезон та підходити до літніх міжнародних змагань в максимальній готовності.

Якісно новий підхід до організації проектів з баскетболу 3х3 ФБУ презентує у форматі Суперліги.

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Також Федерація баскетболу України запрошує всіх на перший тур чемпіонату, який відбудеться 11 грудня в Києві. Місце проведення – спорткомплекс "Меридіан" з 10:00 до 21:00.

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