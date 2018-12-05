Федерація баскетболу України створила новий чемпіонат з баскетболу 3х3
Федерація баскетболу України презентувала новий проект з баскетболу 3х3, який дасть можливість всім топовим колективам країни ефективно проводити зимовий сезон та підходити до літніх міжнародних змагань в максимальній готовності.
Якісно новий підхід до організації проектів з баскетболу 3х3 ФБУ презентує у форматі Суперліги.
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Також Федерація баскетболу України запрошує всіх на перший тур чемпіонату, який відбудеться 11 грудня в Києві. Місце проведення – спорткомплекс "Меридіан" з 10:00 до 21:00.
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Джерело: 24 Канал
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