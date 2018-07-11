Федерер сенсаційно вибув у чвертьфіналі Wimbledon-2018

Перший номер посіву Wimbledon-2018 Роджер Федерер сенсаційно покинув розіграш Відкритого чемпіонату Великобританії після чвертьфіналу. Кевін Андерсон за 4 години і 14 хвилин обіграв чинного чемпіона.

Матч тривав більше чотирьох годин і завершився з рахунком 2:3 на користь спортсмена з ПАР.

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За цей тривалий час швейцарець 16 раз подав навиліт, допустив 1 подвійну помилку і виграв 3 гейми на прийомі. У свою чергу, Андерсон зробив 28 ейсів, зробив 3 "подвійних" і реалізував 4 брейк-пойнта.

До сьогоднішньої гри суперники зустрічалися чотири рази на Мастерсах, але жодного разу на траві. В останній раз тенісисти зіграли один з одним в 2015 році. Перемоги в усіх цих матчах залишилися за Федерером.

Роджер Федерер в четвертий раз в кар'єрі програє у чвертьфіналі Wimbledon, при чому в 2010 і 2011 роках також поступався в матчах, в яких мав перевагу по сетах.

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У півфіналі Андерсон зустрінеться з переможцем поєдинку Мілош Раоніч (Канада, 13) – Джон Існер (США, 9).