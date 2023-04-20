Буде сюрпризом, на який найменше очікує ворог, – Веніславський прокоментував контрнаступ ЗСУ

Контрнаступ ЗСУ – напевне, найрезонансніша подія у медіапросторі. Він стане сюрпризом не лише для окупантів, а й для українців.

Про це в ефірі Радіо Свободи повідомив член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Він додав, що це "буде подія, яку найменше очікують", пише 24 Канал.

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На яких напрямках працюватимуть наші воїни

А коли це відбудеться (контрнаступ ЗСУ – 24 Канал), яким чином, за якими напрямками – це буде якраз тим сюрпризом, який найменше очікують наші вороги. Я думаю, що це буде сюрпризом не лише для російських військових і для російського суспільства, але й для багатьох українців,

– заявив Веніславський.

Він додав, що окупанти розуміють усю серйозність наступу та активно обговорюють його у соцмережах та ток-шоу.

Веніславський зауважив, що українське військове командування робить усе, щоб завдати максимальної шкоди загарбникам. Зокрема, він натякає на напрямки, де йдуть найзапекліші бої: Бахмут, Мар'їнка, Авдіївка.

"Тобто це зараз те, що в майбутньому дозволить нам найбільш ефективно звільняти наші території", – наголосив Веніславський.

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