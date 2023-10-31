Цього року будемо виробляти десятки тисяч дронів: Федоров розповів про перші результати програми

Михайло Федоров зауважив, що Україна зможе випускати більше дронів, ніж Росія, тільки за умови відкриття ринку та надання можливості підприємцям масштабувати виробництво. За його словами, жодна вертикаль та інституція ніколи не зможуть виробляти більше за таких підприємців.

Віцепрем'єр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що у порівнянні з минулим роком виробництво дронів та їхня кількість збільшилася у 100 разів. Мовиться про БпЛА, які отримають Сили оборони до кінця 2023 року.

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Яка ситуація з виробництвом дронів

Як пояснив Федоров, деякі категорії дронів Україна закупала по 300 штук у 2022 році. А цього року держава вироблятиме десятки тисяч цих безпілотників.

У нас є певні категорії дронів, яких ми в минулому році закупали 300 штук, а в цьому році будемо виробляти десятки тисяч. Ми запустили програму, по суті, в березні, і за ці трохи більше, ніж пів року вже результат ось такий. В наступному році він буде набагато більший,

– зазначив він.

Федоров також заявив, що на 2024 рік запланована програма з навчання школярів пілотуванню дронів та ознайомлення їх з цією технологією. Також планується запустити подібні програми у вишах.

Щодо збирання дронів у ПТУ, школах та інших освітніх закладах, то тут тільки підприємці зможуть масштабувати виробництво. Адже саме вони здатні швидко реагувати на зміни технології війни.

Сьогодні один зв'язок потрібно застосовувати, завтра інший. Сьогодні FPV використовують одну камеру, а завтра потрібно літати на FPV вночі. Вчора не потрібен був ретранслятор для FPV, а сьогодні ми вибили техніку в діапазоні 10 кілометрів, нам потрібно збільшувати range, нам потрібні коптери, які будуть ретрансляторами,

– пояснив Федоров.

Віцепрем'єр наголосив, що все швидко змінюється. Як приклад він навів досвід Першої та Другої світових війн, коли найбільш прогресивні виробники збиралися, отримували всі можливості та генерували нові технології для перемоги.

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