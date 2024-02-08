Чи з'явиться у Дії військовий квиток: що відповіли у Мінцифри
Джерело:Forbes Ukraine
У Міністерстві цифрової інформації наразі працюють над введенням військового квитка у Дію. Втім, виникають певні питання щодо того чи з'явиться такий вид документа у застосунку. Михайло Федоров розкрив деталі.
Водночас він додав, що в період з 2019 року, у міністерстві зробили більше, аніж планували до того. Раніше у фахівців було чотири ключові напрямки – послуги, цифрова економіка, цифрові навички та сфера телекомунікацій.
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Чи з'явиться у Дії військовий квиток
Глава Мінцифри роз'яснив ситуацію щодо запровадження військового квитка до документів застосунку.
Там є певна логіка. Поки що не можу її спойлерити. Скажімо так, теоретично, це може бути військовий квиток в Дії. Проте, найімовірніше, його не буде. Зараз ми працюємо над цим проєктом окремо,
– заявив Федоров.
Він також зазначив, що це питання поки що опрацьовується. За його словами, буде правильно, якщо Міноборони першим анонсує новину в цьому напрямку.
Зокрема, Федоров зауважив, що станом на зараз міністерство спільно з Міністерством оборони України працює над запровадженням військового квитка.
Він буде не в Дії. У Дії також не буде військового електронного кабінету. Для цього буде створено окрему інформаційну систему на базі Міноборони,
– додав міністр.
Що найближчим часом може з'явитися в Дії: коротко
- Михайло Федоров також відреагував на інформацію стосовно вручення повісток за допомогою застосунку Дія. Наразі відомо, що у Єдиному порталі державних послуг Дія наразі не планують подібних ініціатив.
- Водночас Федоров заявив, що у лютому 2023 року планують відкрити код. За його словами, це дуже важливий крок з точки зору відкритості, прозорості та технологічності. Це означатиме, що розробники з усього світу зможуть подивитися як саме працює застосунок.
- Зокрема, як зазначив Федоров, найближчим часом у застосунку планують запустити можливість реєстрації шлюбу онлайн. Можна буде просто одружитися в Дії по відео, там буде багато цікавих елементів. За його словами, це дозволить нашим військовим одружуватися по суті на дистанції.
- Крім того, планується запустити кабінет пацієнта. За словами Федорова, таким чином люди зможуть швидко отримувати інформацію, коли записуються до лікаря та власне під час візиту. Мовиться про рецепти та інші необхідні дані.