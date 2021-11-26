Федоров сам переглядає повідомлення у соцмережах щодо проблем у Дії

За день до служби підтримки застосунку "Дія" надходить близько 10 звернень. А за повідомлення щодо проблем з додатком у соцмережах стежить сам віцепрем'єр Михайло Федоров.

Про це в інтерв'ю 24 каналу розповів керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік. Він наголосив, що помилок у застосунку стає дедалі менше, отож у центри та служби підтримки онлайн звертаються не так багато людей.

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В день до служби підтримки надходить до 10 звернень

На щастя, помилок, з якими стикаються люди, не так багато щодня. Хоча, звісно, вони є. Тому служба підтримки у месенджері чи на місці намагається підказати, що робити,

– розповів Банік.

Команда Дії також намагається реагувати на коментарі під постами в інстаграмі та у фейсбуці. Ба більше, за цими повідомленнями стежить навіть віцепрем'єр Михайло Федоров. Це стосується не лише Дії, а й інших сервісів Мінцифри.

Чат-бот зменшує навантаження на службу підтримку

Вирішувати проблеми з Дією допомагає і чат-бот, його завдання – зменшити навантаження на службу підтримку. Більшість питань, з якими звертаються, – здебільшого типові. Тому з допомогою чат-боту люди отримують необхідні поради та інструкції.

Коли ми запускалися з Дією, то в перший день отримали близько 100 тисяч звернень до служби підтримки, із яких 95 – 96 тисяч обійшлися чат-ботом,

– зауважив Банік.

Менеджери, натомість, обробляють незвичні ситуації, для яких немає окремих кнопок у боті.

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