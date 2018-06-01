Феміністка і людина змішаної крові: Меган Маркл – нове обличчя монархії, – ЗМІ

Дружина принца Гаррі Меган Маркл увійшла у список найвпливовіших жінок Великобританії. Крім неї, у ньому опинилися актриса Летіша Райт, співачка Дуа Ліпа, котра нещодавно приїздила до Києва, письменниця Джоан Роулінг, модель Еді Кемпбелл та дизайнерка Стелла МакКартні.

Про це повідомляє Vogue UK.

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Її вплив простягається далеко за межі безупинного освітлення її стилю – будучи феміністкою з Америки, людиною змішаної раси, вона помагає викувати для монархії нове обличчя, відповідне ХХІ-го сторіччю,

– йдеться у виданні.

Зазначається, що Меган Маркл ледь не за одну ніч стала однією з найупізнаваніших жінок у світі.

"Від тінейджерки, що позувала за огорожею палацу до дорослої актриси, яка вийшла за одного з принців", – пише глянець про дружину принца Гаррі.

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Нагадаємо, грандіозне весілля принца Гаррі та Меган Маркл відбулося 19 травня у Віндзорському замку. Серед гостей було багато знаменитостей: зірок шоу-бізнесу та спорту.