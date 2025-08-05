На Донеччині прикордонники виявили та уразили російську систему залпового вогню "Град". Внаслідок влучання наші бійці знешкодили двох окупантів.

Українські оборонці завдали точного удару по російській військовій техніці на Донеччині. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДПСУ.

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Що відомо про знищення ворожого "Граду"?

Бійці аеророзвідки з підрозділу Державної прикордонної служби України під назвою "Фенікс" завдали пекельного удару по ворожих позиціях у Донецькій області.

Підрозділ "Фенікс" завдає пекельного удару: дивіться відео

Завдяки ретельній розвідці та злагодженій роботі операторів ударного дрону, прикордонники знищили одну з ключових вогневих одиниць противника – реактивну систему залпового вогню БМ – 21 "Град".

Разом з установкою ліквідовано також 2 російських військовослужбовців, які перебували поруч.

Українські військові продовжують давати гідну відсіч противнику. До слова, раніше екіпаж полку безпілотних систем "Рарог" знищив ворожу важку вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепьок".