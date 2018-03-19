Феномен Паралімпійської збірної: у чому секрет успіху українських спортсменів

7 золотих медалей, 7 срібних та 8 бронзових і шосте місце у командному заліку. Попереду нас Сполучені Штати, команда без розпізнавальних знаків, Канада, Франція та Німеччина. Так завершилися Паралімпійські ігри у південнокорейському Пхьончхані.

Український прапор піднімають під звуки національного гімну. Його за час Паралімпіади, мабуть, уже запам'ятали у Південній Кореї.

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А наймолодший член збірної Тарас Радь точно запам'ятає своє нагородження. У 17 років він уже виборов для країни свою першу золоту медаль на Паралімпійських іграх.

"В Максима Ярового золота медаль є. Ми разом з ним в одній кімнаті живемо. Ми домовились, що він бере медаль і я також беру медаль. І це от, напевно, така мотивація була", – сказав паралімпійський чемпіон Тарас Радь.

Тарас Радь виборов золоту медаль на Паралімпіаді-2018

Удома за Тараса вболівали батьки та брати. У рідному Тернополі немає де готуватися, тож хлопець разом із командою їздить на тренувальну базу у Карпати або за кордон. А щоб завжди тримати себе у тонусі, вдома має власний тренувальний комплекс.

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А у манежі харківської спортивної школи свою кар'єру починали біатлоніст Юрій Уткін та біатлоністка Оксана Шишкова. Оскана додому привезе шість медалей – два "золота", три "срібла" і "бронзу". У Юрія – "золото" і "бронза". А починали спортсмени з легкої атлетики.

Тоді у 2004 в Україні не було якісної зимової спортивної бази, тож спорстмени шукали можливостей готуватися за кордоном. Через 6 років у Карпатах відкрили свій західний реабілітаційно-спортивний центр зимових видів спорту, де тренуються разом із олімпійцями. Усі ці роки у Оксани Шишкової була одна мета – золота медаль Паралімпіади.

Якось у мене не йшло. В Сочі у мене було 4 "бронзи", тут я починала зі "срібла" і думала, що вже на наступній буде "золото". А тут "золото" є, і я дуже рада, задоволена,

– розповіла паралімпійська чемпіонка Оксана Шишкова.

За успіхами команди на цій Паралімпіаді Олена Акопян стежила як коментаторка. А колись і сама здобувала медалі на п'яти Паралімпіадах. Вона розповіла, у чому секрет успіху українських паралімпійців.

"У деяких країнах все по-іншому трошки. Вони працюють, вони викладають. У них є інші умови життя, і вони спорт відкладають на друге місце", – вважає майстриня спорту, паралімпійська чемпіонка Олена Акопян.

Більше 20-ти паралімпійських медалей на противагу одній олімпійській. Не дивно, що українці почали порівнювати досягнення. У відповідь на це у соцмережах з'явився коментар Національного олімпійського комітету.

Коментар НОК, який видалили

Коментар НОК, який видалили

Після того, як почався скандал, коментар зняли, у Мінспорті почали виправдовуватися.

Це була не офіційна позиція НОК, через 15 хвилин вона була знята. Це не можна порівнювати: Паралімпіада – захід високого, найвищого спортивного рівня,

– сказав міністр молоді та спорту України Ігор Жданов.

Президент Національного комітету спорту інвалідів Валерій Сушкевич на цю тему говорить не охоче. Каже, нічого порівнювати, головне, що результат є.

По спортивній реалізації – це неймовірні результати. В багатьох варіантах реалізації вищі інколи, ніж у олімпійців,

– зазначив Сушкевич.

Повертається українська команда вже у вівторок, 20 березня. Зустрічати наших чемпіонів у бориспільському терміналі F будуть о 12:30.