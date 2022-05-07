Феноменальний абсурд, – Фейгін про плани Росії "дійти до Польщі"

Віцеспікер російської Держдуми Петро Толстой заявив, що "Росія не зупиниться, поки не дійде до кордонів з Польщею". Фейгін потролив політика та заявив, що це повний абсурд.

Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. За його словами, історія з Польщею доволі стара.

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"Вони ж збиралися всю Україну захопити. Вони ж коли заходили (починали війну – 24 канал), вони не планували з Польщею чи Угорщиною ділитися", – наголосив він..

Фейгін каже, що росіяни навіть якось казали, що "давайте з Польщею домовимося та розділимо Україну".

Ці розмови відновилися через те, що росіяни зрозуміли, що військовим шляхом вони нічого не захоплять, принаймні Україну повністю… Це навіть виглядає безглуздо, що вони хвилюються за територіальну цілісність України,

– відповів правозахисник.

На його думку, це звучить як феноменальний абсурд, бо коли вбивають людей і вторглися в іншу країну, навіть ідей (щоб забрати частину України – 24 канал) з боку Польщі не видно.

"В росіян не вийшло захопити Україну, тому вони вирішили зобразити, що вони не одні агресори. Але це настільки мертва теза, що ці розмови йдуть в нікуди. Загроз Україні з боку Польщі просто не існує", – додав Фейгін.

Абсурд Кремля: останні новини

Росія вже давно "розкручує" фейкову тему "Польща хоче захопити території України". Але 6 травня сталася безпрецедентна атака – про це заявили одразу дві "говорящі голови" Кремля – Пєсков і Медведєв.

Кремль постійно змінює цілі своєї так званої "спецоперації" в Україні. Нещодавно віцеспікер Держдуми країни-агресорки Петро Толстой ляпнув, що "Росія не зупиниться, поки не дійде до кордонів з Польщею".

На маразматичну заяву Толстого вже відреагували в Україні. Зокрема, речник Одеської ОВА Сергій Братчук сказав, що ССО України не заспокоїться, поки не вб'є Петю Толстого. “М*даки розуміють лише таке”, – написав він.

Раніше видання Reuters опублікувало ймовірні плани Кремля стосовно святкування "Дня перемоги" 9 травня цього року. Зазначається, що Путін виступить на Червоній площі перед парадом військових, серед танків, ракет і міжконтинентальних балістичних ракет, а "родзинкою" стане літак "судного дня". Він призначений для того, щоб перевозити найвище керівництво Росії у разі ядерної війни.

Аналітики припускають, що саме на 9 травня Путін може відкрито оголосити війну Україні, щоб розпочати масову мобілізацію населення. Втім правозахисник Павло Лисянський вважає, що російський диктатор на це не наважиться, адже такий крок свідчитиме про програш Росії у так званій "спецоперації".

і потребу посилити залучення цивільного населення, оскільки військовослужбовці не змогли впоратись із поставленими завданнями.

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