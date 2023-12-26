Знищено ВДК "Новочеркаськ": у порту окупованої Феодосії квітла "бавовна"

Серед ночі проти 26 грудня в тимчасово окупованій Феодосії у Криму пролунали потужні вибухи. Після цього тривалий час щось горіло та детонувало. Згодом у Повітряних силах повідомили, що це був великий десантний корабель ворога.

Спершу про подію написали багато місцевих телеграм-каналів, а згодом визнала й окупаційна адміністрація. Кримський міст у цей час також перекривали.

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Вибухи у Феодосії: що відомо на цей час

Російські та українські телеграм-канали написали про вибухи в районі порту у Феодосії приблизно о 03:30 ночі 26 грудня. Мовилося про надзвичайну подію на одній із баз російського флоту.

Жителі Феодосії також чули та бачили вибухи в районі порту, що й зафіксували у відео та фотографіях та поділилися ними у мережі. Окупанти, ясна річ, заявили про успішну роботу ППО – а проте зображення доводять якраз протилежне.

Що відбувалося вночі у Феодосії: дивіться відео з мережі (увага, присутня лайка)

За інформацією місцевих каналів, яку наразі неможливо перевірити, вибух стався на кораблі. Причім це може бути судно з Ірану, яке начебто привезло окупантам "Шахеди".

Знищення ВДК "Новочеркаськ"

А о 03:47 командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук у телеграмі згадав цю ж інформацію та подякував усім причетним за знищення ВДК "Новочеркаськ".

А флоту у Росії стає все менше! Цього разу услід за флагманом Чорноморського флоту Російської Федерації – крейсером "Москва" – прямує великий десантний корабель "Новочеркаськ",

– написав він.

Загалом і минулий тиждень у Криму не був спокійним. Скажімо, вдосвіта 20 грудня на окупованому півострові лунали вибухи. Партизани розповіли, що були прильоти щонайменше на двох об'єктах.

Скажімо, вдосвіта 20 грудня на окупованому півострові лунали вибухи. Партизани розповіли, що були прильоти щонайменше на двох об'єктах. Також 23 грудня місцеві телеграм-канали писали про роботу протиповітряної оборони, а окупаційна адміністрація перекривала Кримський міст. Ба й 24 грудня кримці чули гучні звуки – у Севастополі зранку пролунав вибух.

Феодосія – це місто на південному сході окупованого Росією Криму. У її порт перебазували частину російських кораблів після серії успішних українських ударів по Севастополю.