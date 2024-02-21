Скандальне проросійське гасло на плакаті фермера: як на це відреагували в МЗС Польщі

Під час протестів на кордоні з Україною 20 лютого один із польських фермерів розмістив проросійський плакат на своєму тракторі. У МЗС Польщі відреагували на цей скандальний плакат, який використав учасник протесту.

Відомо, що чоловік розмістив на транспортному засобі плакат із зверненням до очільника Кремля. Так, він закликав Путіна "розібратися з Україною та Брюсселем", поруч використав також прапор СРСР.

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Реакція МЗС Польщі

У міністерство закордонних справ Польщі стривожені проросійським плакатом, який використав один з учасників протесту польських фермерів. Там закликали протестувальників дистанціюватися від подібних осіб, оскільки це шкодить репутації країни.

"МЗС з найвищим занепокоєнням відзначає появу на останніх блокадах аграріїв антиукраїнських гасел і гасел, що вихваляють Владіміра Путіна і війну, яку він продовжує вести", – заявили у відомстві.

Речник МЗС Польщі Павел Вронський зазначив, що такі вчинки шкодять репутації Польщі, яка серед перших почала допомагати Україні та прийняла українців, які рятувались від війни, а також дискредитує самих організаторів протестів.

Ми переконані, що це спроба "захопити" протестний рух фермерів з боку радикальних і безвідповідальних груп, ймовірно, під впливом російських агентів. Закликаємо організаторів протестів ідентифікувати і вилучити зі своїх лав нечисленних ініціаторів цієї і подібних дій",

– заявив речник.

Він наголосив, що "теперішнє становище польських фермерів – це результат агресії Владіміра Путіна проти України і наслідків цього для глобальної економіки, а не те, що українці захищаються від агресії".

Крім цього, Павел Вронський заявив, що інцидент є шокуючим і дискредитує протести.

Ці дії не допомагають ні самим фермерам, ні вирішенню суперечки з Україною. Єдиний, хто виграє від цього – російський диктатор Владімір Путін,

– заявив речник.

За його словами, не важливо, чи проросійські гасла з'явилися через реальних агентів Росії, чи через "корисних ідіотів".

Що відомо про інцидент з польським фермером і проросійським плакатом