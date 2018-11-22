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      Фернандо Алонсо представив унікальний шолом для останньої гонки у Формулі-1

      26 Читать новость на русском
      Фернандо Алонсо
      Фернандо Алонсо / twitter McLaren

      У неділю, 25 листопада, пілот McLaren Фернандо Алонсо проведе останню гонку у Формулі-1. Це буде на гран-прі Абу-Дабі. На цю гонку іспанець вийде у спеціальному шоломі.

      Дизайн шолома Алонсо представив у twitter. Він виконаний у жовтих, синіх та червоних кольорах, які відповідають кольорам регіону Астурії на півночі Іспанії, звідки сам Фернандо.

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      Варто зазначити, що гонку в Абу-Дабі Алонсо проведе у боліді з особливою лівреєю. Її теж розфарбують у жовті, сині та червоні кольори.

      Теги: Формула-1 Спорт
      Джерело: 24 Канал
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