Фернандо Алонсо представив унікальний шолом для останньої гонки у Формулі-1
У неділю, 25 листопада, пілот McLaren Фернандо Алонсо проведе останню гонку у Формулі-1. Це буде на гран-прі Абу-Дабі. На цю гонку іспанець вийде у спеціальному шоломі.
Дизайн шолома Алонсо представив у twitter. Він виконаний у жовтих, синіх та червоних кольорах, які відповідають кольорам регіону Астурії на півночі Іспанії, звідки сам Фернандо.
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Варто зазначити, що гонку в Абу-Дабі Алонсо проведе у боліді з особливою лівреєю. Її теж розфарбують у жовті, сині та червоні кольори.
Джерело: 24 Канал
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