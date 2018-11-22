Фернандо Алонсо представив унікальний шолом для останньої гонки у Формулі-1

У неділю, 25 листопада, пілот McLaren Фернандо Алонсо проведе останню гонку у Формулі-1. Це буде на гран-прі Абу-Дабі. На цю гонку іспанець вийде у спеціальному шоломі.

Дизайн шолома Алонсо представив у twitter. Він виконаний у жовтих, синіх та червоних кольорах, які відповідають кольорам регіону Астурії на півночі Іспанії, звідки сам Фернандо.

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Варто зазначити, що гонку в Абу-Дабі Алонсо проведе у боліді з особливою лівреєю. Її теж розфарбують у жовті, сині та червоні кольори.