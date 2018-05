Фестиваль RespublicaFEST організовує міжнародну музичну резиденцію-подорож Transmission

Фестиваль RespublicaFEST (що організовується громадською організацією "Територія") у співпраці із голландськими партнерами Popfabryk організовують міжнародну резиденцію-подорож через всю Європу під назвою Transmission.

Вона стартує на міжнародному музичному фестивалі RespublicaFEST в м. Хмельницький, де музичний тандем сонграйтерів відіграє свій ексклюзивний концерт, далі пройде територією Польщі, Німеччини та Нідерландів, фінішуючи у європейській столиці культури 2018 – місті Лєуварден.

Ця незабутня мандрівка поєднає в собі міжнародну кооперацію креативних особистостей із двох партнерських країн: Нідерландів та України, а разом подорожувати та працювати будуть журналісти, фільмографи та сінгер-сонграйтери, що вперше зустрінуться саме для цього проекту.

Від України RespublicaFEST запросила до участі Sasha Boole, колоритного мелодиста та досвідченого сторітеллера, слава якого шириться вже далеко за межами рідного краю. Від Нідерландів першою скрипкою (точніше, гітарою) буде молодий виконавець із Роттердама YVI (Діедерік Брансма), меланхолічні історії якого вже встигли завоювати увагу прихильників та титул "найкращого сінгер-сонграйтера Північної Голландії".

Sasha Boole - Would You Give Me a Hand? (Official Video)

Учасники проекту будуть подорожувати, спілкуватись з міськими громадами на своєму шляху, разом працювати над музикою та знімати документальний фільм. Головним питанням для всіх стане те, чи дійсно всі ми настільки різні, оскільки живемо в різних країнах далеко один від одного. Чи музика та відкрите світосприйняття – універсальна мова, що здатна об’єднати весь континент? Відповідь на це питання ми отримаємо після закінчення проекту.

YVI - Sophia (MFLY SESSIONS)

Їхній спільний ексклюзивний концерт відбудеться 1 вересня на RespublicaFEST.

Всі деталі проекту будуть публікуватись у офіційній зустрічі у ФБ.

Проект організовується RespublicaFEST та Popfabryk за підтримки програми Tandem Fryslân.