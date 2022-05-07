Фейгін припустив, що буде з Герасимовим через провал битви за Донбас

Начальник генштабу Росії Валерій Герасимов міг пообіцяти Володимиру Путіну до 9 травня вийти на адмінмежі Донеччини та Луганщини. Вже зрозуміло, що такий розвиток подій майже неможливий, тож очільнику Кремля це дуже не сподобається.

Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін.

До теми Начальник Генштабу Росії Герасимов дійсно був на лінії фронту під Ізюмом, – The New York Times

"Герасимов точно обіцяв це, брав на себе відповідальність. А для чого він тоді приїжджав в Ізюм? Він же генштаб очолює. Для чого їхати у зону боїв? Може щось "прилетіти", для чого це потрібно", – зазначив правозахисник.

Валерій Герасимов наприкінці квітня справді був під Ізюмом , що на Харківщині. За даними розвідки, він протягом кількох днів перебував на Сході України.

Як припустив Фейгін, Герасимов приїжджав або для певної інспекції, або його змусили туди поїхати, щоб забезпечити хоч якийсь "результат" російської армії в Україні до 9 травня.

Він, мабуть, поїхав, зрозумів, що усе пропало й повернувся,

– зазначив правозахисник.

Що буде з Герасимовим далі

За словами Фейгіна, ймовірно, після провалу планів начальник Генштабу потрапив у немилість Путіна.

Його не будуть офіційно "знімати". Там так не роблять. Путін ніколи так не робив. Це знизить моральний дух армії. Скоріш за все, Герасимов перебуватиме десь "у тіні", а керуватимуть інші генерали. Олександр Дворніков, можливо. Однак так відкрито "забирати" Путін його не буде. Марк Фейгін Правозахисник

Фейгін додав, що у Росії всі з'ясовування обставин відбуватимуться вже після закінчення війни. Однак зважаючи на теперішній розвиток подій, після 9 травня активної участі Герасимова у так званій "спецоперації" ми більше не побачимо.

Ситуація на Донбасі: останні новини

Росіяни продовжують нищити населені пункти на Донеччині. Вранці 7 травня окупанти завдали ракетного удару по ліцею у місті Костянтинівка, що у Краматорському районі. Під завалами виявили загиблих та поранених людей.

Окупантам не вдалося піти у наступ на Донбасі 7 травня. Збройні Сили України успішно відбили 9 ворожих атак.

У Попасній, що на Луганщині, ситуація з кожним днем тільки погіршується. Окупанти хочуть взяти населений пункт у кільце. Втім, на думку мера Попасної Миколи Ханатова, загарбникам не вдасться це зробити.

Російські окупанти 6 травня обстріляли Донеччину з усіх можливих видів зброї.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг попередив про ймовірне загострення агресії з боку Росії. Вже у найближчі тижні окупанти можуть спробувати жорстокіший наступ. За його словами, нинішній наступ Росії на Донбасі ще не набрав обертів, оскільки українські війська вправно обороняються.

Стрім з Марком Фейгіним на 24 каналі: дивіться відео