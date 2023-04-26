У Росії злили чергову розмову олігархів: Фейгін припустив, чи буде реакція Путіна

У мережу "злили" нібито розмову російських мільярдера Романа Троценка і бізнесмена Миколи Матушевського. Російські олігархи обговорювали невдачі Росії під керівництвом Путіна.

Російський правозахисник та опозиційний політик Марк Фейгін вважає, що російське керівництво в курсі таких розмов своїх олігархів, але не буде вчиняти жодних дій проти них. Про це він повідомив 24 Каналу.

Дивіться також Домовлятися потрібно з Україною, – Пономарьов про злив розмови Пригожина та Ахмедова

Лава запасних коротка

За словами Фейгіна, якщо почнуть "бити" по бізнесменах, це може дати неправильний сигнал усьому провладному класу в Росії. Мовляв, репресії будуть застосовувати не проти опозиціонерів та противників режиму, а проти "своїх", які публічно демонструють лояльність.

"Хай у приватних розмовах вони висловлюють своє незадоволення, але якщо будуть репресії – то для чого, щоб переконати когось? Я думаю, що масових репресій зараз не буде. Лише, якщо виникне реальна загроза зміни влади – об’єднаються такі люди, як Троценко та Матушеевський, то тоді щодо них дійсно застосовуватимуться репресії", – повідомив правозахисник.

Марк Фейгін про настрої російської "еліти": дивитись відео

Фейгін додав, що Путін міг покарати військових генералів і чиновників генштабу за провали перших місяців війни, коли росіяни відступали від Сум, Чернігова й Києва, коли російську армію розгромили під час Харківської операції, коли вони втекли з Херсона. Але цього не зробив.

Лавка запасних коротка. Якщо звільняти таких людей, то це стане сигналом для інших для дій проти Путіна,

– наголосив він.

Що відомо про черговий "злив" розмови російських олігархів